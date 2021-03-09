Bakan Müjdeyi Verdi! Yerli Elektrikli Traktörler Geliyor

ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol tarafından gelen son dakika açıklamaları Tüm çiftçileri ve halkı sevindirdi. Ülkemiz üretimde yeni bir adım daha atıyor. Elektrikli traktör üretimine başlıyor!

TRAKTÖLER HAZIRDA BEKLİYOR

BAŞKAN Öner Yol tarafından gelen açıklamalar göre ülkemizde 25 adet traktör üretilmiş ve hazır beklemekte! Traktörlerin en belirgin özellikleri de sessiz ve kokusuz olmaları! Özellikle de hayvancılıkla da uğraşan çiftçilerimiz için ses unsuru oldukça önemli. Bazı hayvanlar yüksek sesten dolayı sütten bile kesilebiliyordu. Yeni dönem elektrikli traktörler ise sessiz olmaları nedeniyle ne hayvanları rahatsız edecek ne vatandaşlarımızı!

20 DAKİKA DA ŞARJ OLMA ÖZELLİĞİ

Başkan Önder Yol tarafından yapılan açıklamalara göre traktörler 20 dakika için de şarj olabiliyor ve 5 saat boyunca çalışıyor. Seri üretim ise haziranda başlayacak. Haziranda seri üretime geçeceklerini fakat buna rağmen ciddi bir miktar da ön sipariş aldıklarını açıkladı başkan Önder Yol.

ORMAN BAKANLIĞININ PROJESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın projesi olan bu çalışmanın aslında 2020 yılının sonunda hayatta geçmesi bekleniyormuş. Fakat Covid-19 bu projeyi de vurmuş bu yüzden de süreç uzamış.

3 FARKLI TRAKTÖR MODELİ

Başkan Önder Yol tarafından gelen açıklamalara göre ise 3 farklı model traktör üretimi yapılacak. Bunlar bahçe için, orta ve büyük boy modeller olacak.

Küçük yani bahçeler için uygun olan traktör 130 ila 140 beygir gücünde olacak ve 20 dakika da şarj edilebilecek.

ORTA BOY ELEKTRİKLİ TRAKTÖR 2022'DE SERİ ÜRETİM BAŞLAYACAK

Orta boy traktörler ise dünya genelinde 105 beygir gücüne sahipken üretilecek bizim traktörümüz 220 beygir gücünde olacak. Şu an için Başkan Önder Yol’a göre traktör 6 ila 7 saat arasında çalışabiliyor. Fakat bu sürenin uzatılması için çalışmalar devam ediyormuş. Traktörün seri üretimine ise 2022 yılının başında geçilecek.

BÜYÜK BOY TRAKTÖRDE SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR

Büyük boy traktörler ise 3220 beygir gücünde olacak. Başkan Önder Yol ise sistemlerin bu seviyede bırakılmayacağını geliştirileceğini ve 1000 beygir gücüne çıkacak sistemlerinde ekleneceğini açıkladı. Traktörlerin seri üretimi ise haziran ayıyla birlikte başlayacak. 7 saat çalışabilen traktörlerin şarj süresi de 90 dakika.