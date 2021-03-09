Bakan Kurum Açıkladı! İstanbul Finans Merkezi İçin Tarih Verildi Hizmete Yakında Başlıyor

İstanbul Finans Merkezi projesi son yılların en gözde projelerinden biri. Çalışmaları henüz sona ermemiş projeye dair de ayrıntıları bizlere Çevre ve Şehircilik Bakanı, Kurum paylaştı.

Ülkemizin ekonomi alanında attığı adımlar devam ediyor. Bu adımlardan önemli bir tanesi de İstanbul’da kurulacak Finans Merkezi. İnşaatı tamamlanacak finans merkeziyle birlikte hedef İstanbul’u dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri haline getirmek olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Projenin başlama talimatı ise bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Proje ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Varlık Fonu iş birliği ile yapılmakta. Projenin ne zaman tamamlanacağı da merak konusuydu.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ NE ZAMAN BİTECEK?

Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından projenin son haline dair açıklamalar da geldi. Bakan Kurum, tasarım aşamasında olan projeye oldukça önem verdiklerini açıkladı. Her adımın dikkatlice planladığı projenin amacı hem İstanbul’u hem de ülkemizi bir cazibe merkezine çevirmek. 310 bin metrekare üzerinde inşaat edecek Finans Merkezi de şüphesiz şehrin en büyük simgelerinden biri olacak.

Bakan Kurum tarafından paylaşılan bilgilere göre de projenin inşasının %66 gibi önemli bir kısmı tamamlanmış durumda. 8 bin işçimizin görev aldığı inşaata toplam personel sayısı ise 10 bin.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ 2022 YILINDA AÇILACAK

Projede önemli bir aşama kaydettiklerinden bahseden Bakan Kurum, ulaşım sorunun da yeni bir metro hattı ile çözüleceğini aktardı. Ümraniye- Kadıköy hattına bağlanacak olan yeni bir metro hattı ile ulaşım sıkıntısı da ortadan kalkacak.

Metro hattı da Finans Merkezi de Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre eş zamanlı olarak tamamlanacak.

DÜNYANIN GÖZÜ BURADA

İstanbul’da inşası devam eden Finans Merkezi ise tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Borsa İstanbul’dan sonra ekonomik anlamda ülkemizi kalkındıracak bu proje bizler için önemli bir adım. Bakan Kurum’da metro hattı ve Finans Merkezi’nin eş zamanlı olarak 2022 yılında hizmete açılacağını duyurdu.