Bakan Ersoy: Yeni hedef 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2023 için koydukları '50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir' hedefini yükselttiklerini belirterek, "Yeni hedefimiz 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir" dedi. Bakan Ersoy, artık sayıya değil gelire konsantre olacaklarını da vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hollanda'nın Utrecht kentinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen turizm fuarına katıldı. Bakan Ersoy, Türk turimzcilerin büyük ilgi gösterdiği fuarda Türk stantlarını tek tek gezdi. Bakan Ersoy, Türk turizminin 2018 yılında ciddi bir ivme kazandığını belirterek, "Turist sayısında Türkiye rekorunu kırdık. Önümüzdeki ay sayılar açıklanacak ama tahminen 45 milyon turist sayısını aşmış olacağız. Kişi sayısı olarak ciddi bir yere geldik. 2019 yılında erken rezervasyon verileri oldukça iyi görünüyor. Özellikle Avrupa pazarında çok ciddi artış var. Ocak ayı ilk havalimanı verilerini Antalya'da almaya başladık. Antalya'nın havalimanı verilerinde ortalama yüzde 60 artış görüyoruz. Türkiye genelinde de ciddi bir artışın göstergesi bu. Hollanda'yı izlediğiniz zaman 2019 yılı için tahmini yüzde 25-30 arasında artış var" diye konuştu.

2019 yılında turist sayısı bakımında yüzde 18-20'lik artış öngördüklerini aktaran Bakan Ersoy, "Umarım 2019 için bu rakamları yakalayacağız. 2023 için eski bir hedefimiz vardı, 50 milyon turist diye. Onu 2019 yılında 52 milyon turist olarak yakalarız diye düşünüyorum. Artık hedefleri yükselttik biliyorsunuz. Yeni hedefimiz 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir" dedi.

70 milyon turist hedefinde Türkiye'nin zorlanacağını sanmadığını kaydeden Bakan Ersoy, "Türkiye bu konuda uzmanlaştı. Önemli olan 70 milyar dolarlık kısmı yakalamak. Nitelikli turiste, konaklama günü ve harcaması yüksek turiste odaklanmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapmaya başladık" ifadelerini kullandı.

TURİZM OKULLARI KOLEJE DÖNÜŞECEK

Turizm okullarının koleje dönüştürülmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalar yapıldığını aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Müfredatlar da oluşturuldu. Sevindirici olan kısmı, otellerimiz bu yeni konsepte sahip çıktı. Türkiye'de 76 turizm meslek lisesi var. İlk etapta deneme amaçlı 11'iyle sınırlandırıldı bu okullar. Projeye dahil olmak için 30'un üzerinde otel başvuru yaptı. İlk yıl 11 okulla sınırlı tutacağız. Uygulamadaki artılar ve eksileri göreceğiz. İlk seneyi atlattıktan sonra gelecek yıl talebin tamamını karşılamış olacağız. Zaman içinde 76 okulun yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Bir sınırlamamız yok. Talep geldikçe diğer meslek liseleri turizm kolejine dönüştürülecek. İhtiyaç kaç okulsa o kadar okul turizm kolejine dönüştürülecek" diye konuştu.

Böylelikle sektörün en büyük sorunu olan sezonluk personel ihtiyacının da karşılanmış olacağını aktaran Bakan Ersoy, "Öğrenciler 20 Nisan- 20 Ekim arasında eğitimlerini otellerde görüyor. Hem sezonluk personel ihtiyacı karşılanmış hem de öğrencilere ücret ödenmiş oluyor. Herkes için kazançlı. 4 yıllık eğitimden sonra oteller kendi istedikleri şekilde yetiştirilmiş, 3 dil öğrenmiş personele kavuşacak. Öğrencilerin de mezun olduktan sonra iş bulmaları garanti olmuş oluyor" dedi.

THY İLE TURİZM HAMLESİ

Niteliklik turist getirilmesi için yaptıkları ikinci büyük değişikliğin ise direkt uçuşlar olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Türk Hava Yolları (THY) ile ortak çalışma yaptık. Direkt turizm hamlesi yaptık. Nisan sonunda Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına Avrupa'dan, Almanya'nın birçok kentinden, İngiltere, Rusya ve Körfez ülkelerinden direkt seferlere başlıyoruz. Protokolü haftalık 67 sefer olarak yaptımıştık. Düzeltmeye giderek haftalık 80 sefere çıkardık. 2020 yılından itibaren THY bünyesine her yıl 50 yeni uçak katılacak. Bu turizm hamlesiyle 2023 yılına kadar Antalya, Bodrum, Dalaman havalimanlarına sefer sayılarını misliyle artırmaya gideceğiz. 500 tarifeli sefere kadar bu sayıyı çıkaracağız. Tarifeler açılmaya başlandı. Birkaç ay içinde kış tarifelerini de açacağız. THY kışın da uçmaya devam edecek. Sezonluk değil 12 aylık uçuş öngörülüyor."

'SAYIYA DEĞİL, GELİRE KONSANTRE OLACAĞIZ'

Bakan Mehmet Ersoy, turizmdeki hedeflere ulaşmak için diğer bir çalışmanın ise tanıtım olduğunu söyledi. Tanıtım bütçelerinin artırıldığını ve direkt tanıtım seferberliği başlatıldığını kaydeden Bakan Ersoy, "Ocak ayı itibarıyla Türkiye'ye en çok misafir veren ülkelerde Türk hükümeti direkt tanıtım çalışmalarına başladı. İngiltere, Almanya, Hollanda, Ukrayna, Rusya ve Körfez ülkelerinde, 15 Ocak'tan itibaren magazinlerde ve televizyonlarda yoğun tanıtım yapılacak. Bunu dijital tanıtım seferberliği takip edecek. Artık sayıya değil, gelire konsantre olacağız" dedi.

TURİZM GELİŞTİRME FONU KURULACAK

Bu amaç için son bir eksikleri kaldığını kaydeden Bakan Ersoy, en önemlisinin ise turizm geliştirme fonu olduğunu söyledi. Dünyada en çok turizm geliri elde eden 10 ülkenin 7'sinde turizm geliştirme fonu olduğunu anlatan Bakan Ersoy, "Turizm geliri yüksek ülkelerin iki unsuru var. Milli havayolları var, ikincisi turizm geliştirme fonu. Bizde milli havayolu zaten çok başarılı, çok iyiydi ama istediğimiz yere uçmuyordu. Antalya, İzmir, Dalaman, Bodrum'a uçmuyordu. Bu sene protokolle bu işi başardık. İnşallah yıl içinde turizm geliştirme fonunu kuracağız. İkinci eksiğimizi gidermiş olacağız. Nitelikli turist hamlesini gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

Bakan Mehmet Ersoy, otel işletmecilerine de "Artık otellerinize gittiğinizde bundan sonra ilk sorduğumuz soru 'Doluluk yüzde kaç oldu?' değil, 'Bugün kişi başı gecelik gelirimiz ne oldu?' olacak. Bunu her seferinde sizlere hatırlatacağız. Çünkü yeni stratejimiz bu; gelirimizi artırmak üzerine. 2019 yılında bizden beklenen turizm geliriyle Türkiye'nin örnek ve yükselen yıldızı olmaya devam ederiz" diye konuştu.

FUARIN YILDIZI TÜRKİYE

Utrecht kentinde bu yıl 49'uncusu gerçekleştirilen Vakantiebeurs Turizm Fuarı'na, Türkiye'den yoğun katılım oldu. Fuarda Kültür ve Turizm Bakanlığı bir stantta yer alırken, Antalya, Çanakkale, Kuşadası, Bodrum ve Türk Hava Yolları ayrı stantlar kurdu. Antalya'dan birçok otel de Corendon'un standında yer tuttu. Fuara 125 ülke toplam 1150 stantla katıldı. Fuar, 13 Ocak'a kadar devam edecek. Birçok Türk turizmci, fuarda önemli anlaşmalar sağladıklarını kaydetti.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×