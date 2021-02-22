Bakan Elvan duyurdu: Esnaf için...

Türkiye'de koronavirüs sürecinden en fazla etkilenen kesimlerden biri esnaf oldu. Restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin uzun süredir kapalı tutulması esnafı ekonomik bakımdan zor durumda bıraktı. Çok sayıda garson ve aşçı işsiz kaldı. İşletmeciler, bunun üzerine HES kodu şartıyla açılmayı teklif ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu işletmelere yönelik kararın ilerleyen süreçte duyurulacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, esnafa destek mesajı verdi. Bakan Elvan, esnafın değerli olduğuna dikkat çekti. Esnafın koronavirüs sürecinden etkilendiğini belirten Elvan, bu süreçte yaşanan sıkıntıların azaltılması için değişik destek mekanizmalarının hayata geçirildiğini ifade etti. Elvan, önümüzdeki süreçte de esnafa destek verileceğini duyurdu.

"Esnafın sıkıntılarını değerlendirdik"

TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) yönetimi ile toplantı yapıldığını kaydeden Elvan, söz konusu toplantıda esnafın sıkıntılarının, beklenti ve isteklerinin değerlendirildiğini ifade etti. Elvan, TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Başkanı Palandöken ile ekibine kıymetli görüşleri için teşekkürlerini sunduğunu belirterek, birlikten her zaman kuvvet doğduğunu aktardı.

Vaka sayılarının azaldığı şehirlerde açılacak

Restoran, kafe ve lokanta gibi işletmeler, vaka sayılarının azaldığı şehirlerde Mart ayından itibaren açılmaya başlayacak. Vaka sayılarının artması durumunda yeniden kapanmaya gidilebilecek. Bu işletmelerde sıkı koronavirüs tedbirleri uygulanacak. Restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin kapalı bölümlerine yüzde 30 oranında müşteri kabul edilecek. Söz konusu işletmelerin açık bölümlerine ise yüzde 50'lik bir kapasiteyle müşteri kabul edilecek. Restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin kapalı bölümlerinde belirli bir süreyle oturulabilecek. Müşteriler maksimum 45 dakika veya 1 saat boyunca oturma imkânına sahip olacak. Böylece bulaş ihtimali azalmış olacak.

Esnaf destek ödemeleri başlatılmıştı

Türkiye'de 20 Ocak 2021 tarihinde gerçek kişi tacirler, sanatkâr ve esnaflara ilişkin gelir kaybı desteği ödemelerinin ilk taksiti ödenmişti. 27 Ocak 2021 tarihinde ise gerçek kişi tacirler, sanatkâr ve esnaflara ilişkin kira desteği ödenmeye başlanmıştı. Son olarak gerçek kişi tacirler, sanatkâr ve esnaflara ilişkin kira desteği ve gelir kaybı desteği ödemelerinin Şubat ayı taksiti de ödenmişti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 12:31