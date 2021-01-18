Bakan Elvan 2020 yılı bütçe açığını duyurdu!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan son dakika açıklaması geldi.

Bakan Elvan, 2020 senesinde bütçe açığının 172,7 milyar TL olduğunu bildirdi. Elvan, bu rakamın hedef olarak belirlenen 239,2 milyar TL'nin altında olduğuna dikkat çekti. 2020 senesinde 66,5 milyar TL tasarruf sağlandığını ifade eden Elvan, koronavirüs ile mücadelenin gereksinim göstereceği alan haricinde mali disiplinden hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini bildirdi.

Elvan, enflasyon ile mücadele kapsamında yürütülen politikalar ile uyum halinde olan kamu maliyesi politikalarının süreceğine dikkat çekti. 2021 senesinin bütçesini iyileştirmek üzere kalıcı nitelikte önlemlerin alındığını kaydeden Elvan, bu kapsamda 2021 senesine ilişkin bütçe açığının yüzde 3,5 olarak gerçekleşmesinin amaçlandığını ifade etti.

Elvan, makroekonomik politikaları hayata geçirmeyi planladıklarına dikkat çekerek, bu sayede devam ettirilebilir bir büyüme ile dengeye sahip bir talebin meydana geleceğini aktardı.

2019 senesinde bütçe gelirleri, 2018 senesine göre yüzde 15,5 oranında artmış ve 875,8 milyar TL olmuştu. Bütçe giderleri ise 2018 senesine göre yüzde 20,3 oranında artmış ve 999,5 milyar TL olmuştu. Böylece bütçe açığı 2019 senesinde 123,7 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Bütçe açığı 2018 senesinde ise 72,8 milyar TL olarak kayıtlara geçmişti.

Bütçe açığı nedir?

Devletlerin bir sonraki seneye ilişkin tahmin ettikleri harcama planlarına bütçe deniliyor. En ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlanan bütçelerde gelir ve giderlerin birbirlerini karşılayamaması halinde bütçe açığı meydana geliyor.

Bütçe açığı nasıl kapatılır?

Ekonomist Mahfi Eğilmez'e göre, bütçe açığını kapatmak için dört seçenek var. Birincisi bütçe gelirlerinin artırılması. Yeni vergilerin getirilmesi veya vergi oranlarının artırılması ile bütçe gelirlerinin artış göstermesi ve bütçe açığının kapatılması sağlanabilir. İkinci bütçe giderlerinin düşürülmesi. Yaptırımlardan bazılarının ertelenmesi veya eleman sayısının azaltılması ile bütçe giderlerinin düşürülmesi ve bütçe açığının kapatılması sağlanabilir. Üçüncüsü para basılması. Bunun için TCMB'nin bağımsız olmaması ya da bağımsızlığının askıya alınması gerekiyor. Ayrıca Hazine'nin TCMB'den borçlanmasına da yasak getirilmemiş olması şart. Dördüncüsü ise borçlanma. Hazine'nin borçlanma yoluna başvurmasıyla bütçe açığı kapatılabilir. İlk iki yöntem genel olarak tercih edilmez çünkü vergi oranlarının artırılması ve yaptırımların ertelenmesiyle iktidar oy kaybına uğrayabilir.

Para basılarak bütçe açığının karşılanması ile piyasada para arzının artış gösterdiği biliniyor. Böylece borç verilebilir fon arzının artış gösterdiği ve faizlerin düştüğü ifade ediliyor. Para arzının artış göstermesi ve faizlerin düşmesiyle birlikte tüketim harcaması artış gösteriyor. Dolayısıyla talep de artarken, fiyatlar yükseliyor ve enflasyon artıyor. Merkez Bankaları'nın genel olarak bağımsız olduğu ve Hazine'ye direkt olarak borç vermelerine yasak getirildiği de düşünüldüğünde geriye bir seçenek kalıyor. Hazine tarafından çıkarılan bono ve tahvilleri Merkez Bankası'nın satın alması ve dolaylı olarak Hazine'ye finansman sağlanması.