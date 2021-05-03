Bakan Açıkladı! Başvuranlara 3 Yıl Geri Ödemesiz Faizsiz 75 Bin Lira Kredi Verilecek

Ülkemizde salgın nedeniyle ilk defa tam kapanma uygulaması hayata geçti. Salgına karşı alınan mücadele kapsamında ise birçok vatandaşımız 17 gün boyunca çalışamayacak. Özellikle de esnaf vatandaşlarımız bu günlerde maddi açıdan zorluklar yaşamaya devam ediyor. Açıklanan salgın paketiyle her kesimden vatandaşa fakat özellikle de esnaflara destek sunulacak. Esnaf vatandaşlarımız için faizsiz şekilde kredi paketi sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan krediye başvuru süreci ise bugün başladı. Peki faizsiz kredi nasıl alınır? Başvurular nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ DESTEĞİ VERİLİYOR

Vatandaşlarımıza salgın döneminde destek olmak için yeni bir kredi paketi açıklandı. Buna göre başvurulanlara 3 yıl geri ödemesiz dönemle 75 bin liraya kadar destek verilecek. Yeni destek paketine ise başvurular başladı.

Esnaf vatandaşlarımıza KOSGEB tarafından verilecek bu kredi için 5 milyarlık bütçe ayrıldı. Destek paketinde ise 130 bin işletmenin faydalanması bekleniliyor.

KOSGEB TARAFINDAN SUNULACAK

Covid-19 salgını nedeniyle verilen destek KOSGEB aracılığıyla esnaflara ulaşacak. Bakan Varank tarafından açıklanan krediden peki kimler faydalanacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank tarafından yapılan açıklamalara göre salgın nedeniyle zarar gören imalat sektörü işletmeleri ve 2017 sonrası kurulan teknoloji start-up şirketleri bu destek paketinden yararlanacak.

BAŞVURU TARİHLERİNİ KAÇIRMAYIN!

Bakan Varank tarafından açıklanan destek paketine başvurular ise E-devlet üzerinden yapılacak. Başvuru tarihleri ise 3 ila 21 Mayıs arasında olacak. Bugünden itibaren vatandaşlarımızın başvurularını yapabilirler.

DESTEKTEN YARARLANACAK İŞLETMELER

Haber kanallarında yer alan bilgilere göre de 5 milyar liralık destek paketinde imalat sektörü ve teknoloji tabanlı start-uplar yararlanacak. Buna göre;

gelir kaybına uğrayan mikro ve küçük ölçekli işletmeler

mikro işletmeler paket kapsamında 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar kredi alacaklar

krediye dair ödemeler 3 yıl sonra başlayacak. Tamamen faizsiz olacak.

başvurular bugünden itibaren e devlet üzerinden yapılabilir

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Gerekli koşulları sağlayan vatandaşlar başvurularını KOSGEB üzerinden yapabilirler. Bunun için KOSGEB internet sayfasına girilmeli. Daha sonra vatandaşlarımız e-devlet uygulamasına yönlendirilecekler. T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapan vatandaşlar adımları izleyerek başvuru sürecini tamlayabilirler.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 yıl ödemesiz olarak verilecek destek kredisinde ödemelerin ne zaman başlayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Açıklamalara göre mayıs ayının sonlarına kadar başvurular devam edecek. Haziran ayının başıyla da ilk destek ödemeleri vatandaşların hesaplarına yatmaya başlayacak.