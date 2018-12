Bahçıvan: Kamu bankaları dışındakiler kepenkleri kapatmış vaziyette

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, sektörün sorunlarından bahsederken, "Kamu bankaları dışında adeta diğerleri kepenkleri kapatmış vaziyette. Sanki bizlerin de kepenkleri kapatmasını dört gözle bekliyorlar" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclisi, 7'nci olağan toplantısını İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nun katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıya; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile İSO ve KMTSO yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Erdal Bahçıvan, son dönemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin karamsarlıktan iyimserliklere doğru çok hızla dönebilen bir ülke olduğunu ifade eden Bahçıvan, Türkiye'nin 2019'da tekrar kendini toparlayabileceğinin işaretlerini aldıklarını kaydetti.

İş dünyasını ciddi sıkıntıya sokan dövizdeki dengesiz iniş ve çıkışların dengeye oturmuş durumda olduğunu, yüksek enflasyonun da birkaç ay sonra belirli bir dengeye oturmuş olacağını ifade eden Erdal Bahçıvan, sektörün temel probleminin bankacılık olduğunu ve Türk bankacılık sisteminin bu dönemde çok iyi bir sınav veremediğini söyledi. Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Kamu bankaları dışında adeta diğerleri kepenkleri kapatmış vaziyette. Sanki bizlerin de kepenkleri kapatmasını dört gözle bekliyorlar. Sefayı ve zenginliği bankalarla beraber paylaştık. Her zengin ve bereketli dönemin belli zorlu dönemleri olabilir. İş ortaklığı bunu gerektirir. Yol arkadaşlığı ve sağlam dostluklar bunu gerektirir. Maalesef Türk bankacılık sektöründe sefa varken beraberiz ama zorluk ve cefa varken yalnızsınız anlayışının çok net bir şekilde kendini ortaya koyduğunu görmekteyiz. Bu ülke bu imkanları ve zenginliği reel sektör üzerinden kazanmadı. Maşallah anlı şanlı karları her sene her çeyrekte görmekteydi bankacılık kesimi. Kendilerinin yaptığı bir takım hatalı davranışları, kendilerinin yapmış olduğu bir takım yanlış kredi kullandırmalarının bedelini reel sektör üzerinden ödetmeye çalışmak tek kelimeyle insafsızlıktır."



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×