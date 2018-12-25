BAE ICO regülasyonlarını 2019'da uygulamaya başlayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Aralık () – Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2019’un ilk yarısında ICO (Initial Coin Offerings – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) için regülasyonlarını uygulamaya başlayacak.

Blockchain teknolojisiyle şirketlere kitlesel fon yoluyla sermaye oluşumu için daha güvenli bir yol sunmayı hedeflediklerini belirten Birleşik Arap Emirlikleri Menkul Kıymetler ve Emtialar Otoritesi (SCA), Abu Dhabi Menkul Kıymetler Borsası ve Dubai Finansal Piyasalar otoritesi ile birlikte 2019’da ICO’lar için bir platform oluşturulacağını duyurdu.

Şirketlerin halka arz yoluyla hisse senetlerini satarak sermaye oluşturmasına eş değer olan ICO regülasyonları hakkında konuşan SCA Başkanı Obaid Al Zaabi, şu değerlendirmelerde bulundu:

“ICO regülasyonları için bir yasal çerçeve ve kural kitabı oluşturmak için çeşitli hukuk şirketleriyla anlaşmalar imzaladık. Regülasyonlar için gereken yasal koşullar 2019’un ilk yarısında tamamlanacak ve sonrasında söz konusu teknolojinin ve altyapının borsalara adaptasyonu üzerinde çalışılacak.”

Abu Dhabi ve Dubai otoritelerinin piyasaya ICO sürmek için blockchain teknolojisi üzerinden kriptografi kullanacağını belirten Al Zaabi, “Piyasamız şu an açık. Dünyanın her yerindeki bütün şirketlere ICO kayıt ve lisans hizmeti sunuyoruz” dedi.

Kripto para birimleri piyasalarında, Bitcoin’in Aralık 2017’de 20 bin dolar düzeyine ulaşmasının ardından başlayan düşüş eğilimi sebebiyle endişeli olmadığını belirten Al Zaabi, finansal otoritenin, piyasadaki talep sebebiyle kripto para birimlerindeki artış veya düşüş yerine piyasaya kripto para birimi sürmeye odaklanacağını belirtti ve ekledi:

“Bitcoin, Ethereum ve diğerleriyle ilgilenmiyoruz. Bunun yerine piyasaya kripto para birimi sürme ve söz konusu kripto para birimlerinin borsalarımız üzerinde işlem görmesini hedefliyoruz. Piyasada bu yönde bir talep var ve şimdiden bazı şirketlerden kripto para birimi ve kripto varlıkların piyasaya sürülmesi kapsamında istekler aldık.”

Otorite için kripto para birimleri güvenliğinin oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Al Zaabi, “SCA güvenliği ana öncelik olarak ele alıyor” dedi.