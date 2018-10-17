Aytemiz’den motosikletlilere özel kampanya

İSTANBUL, ()-AYTEMİZ istasyonlarına gelen motosiklet kullanıcıları, Aytemiz kartlarıyla yapacakları 40 TL ve üzeri 3'üncü yakıt alışverişlerinde, anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 10 TL değerinde yakıt puan kazanacaklar.

Aytemiz, motosiklet kullanıcılarına özel yeni bir kampanya başlatıyor. Aytemiz Kart sahibi motosiklet kullanıcıları, 14 Ekim–14 Kasım tarihleri arasında anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 40 TL ve üzeri 3’üncü Aytemiz Optimum Benzin alışverişinde, yine anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri toplam 10 TL tutarında yakıt puan kazanacaklar.

Aytemiz Kart sahipleri kazandıkları yakıt puanları 25 Kasım 2018 tarihine kadar anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yapacakları yakıt harcamalarında kullanabilecek. Kampanya kapsamında bir müşteri kampanyadan bir defa yararlanabilecek ve toplam 10 TL değerinde yakıt puan kazanabilecek.

Kampanyaya katılmak isteyen Aytemiz Kart sahipleri “KASK “ yazıp boşluk bıraktıktan sonra 16 haneli kart numarasını aralarında boşluk bırakmadan yazıp 8869’a SMS atarak kampanyaya katılabilecek.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.aytemiz.com.tr adresinden ve 444 22 98 / 0800 216 22 98 numaralı Aytemiz Çağrı Merkezi’nden ulaşılabilecek.