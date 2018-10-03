Aytemiz ve Mehmetçik Vakfı iki yeni istasyon için anlaştı

İSTANBUL, () - AYTEMİZ, yapımı devam eden İstanbul-İzmir Otoyolu’nda iki yeni istasyonun işletmesi için Mehmetçik Vakfı ile anlaşma imzaladı. Aytemiz markası ile 10 yıl boyunca hizmet verecek olan istasyonların 2019 yılı Eylül ayında açılması hedefleniyor.

Aytemiz, Mehmetçik Vakfı ile bir iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşmaya göre; Otoyol AŞ. tarafından yapımı devam eden, Marmara ve Ege bölgelerini birbirine bağlayacak İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde yer alan ve Mehmetçik Vakfı’na tahsis edilen 2 istasyon alanının işletmesini Aytemiz üstlenecek. 10 yıl boyunca Aytemiz tarafından işletilecek bu istasyonların Eylül 2019’da açılması hedeflenen İstanbul-İzmir Otoyolu’na paralel olarak hizmete girmesi amaçlanıyor.

“TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN ENERJİ KURULUŞLARINDAN BİRİYİZ”

Mehmetçik Vakfı’yla yaptıkları anlaşmadan büyük mutluluk duyduklarını belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Tamamen yerli sermayeli, Türkiye’nin en hızlı büyüyen enerji kuruluşlarından biri olarak, ülkemizde toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunan Mehmetçik Vakfı ile manevi yönü çok yüksek ve bir o kadar kıymetli bu iş birliğini hayata geçiriyor olmaktan hem şahsım hem de temsil ettiğim şirketimiz adına gurur duyuyorum. Mehmetçik Vakfı ile ilgili çeşitli tanıtım faaliyetlerinin de yapılabileceği bu 2 istasyonun şimdiden hem şirketimiz hem de milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

“İŞLETMELERLE YAPILAN İŞBİRLİKLERİ YARDIMLARIMIZA KAYNAK OLUYOR”

Aytemiz ile yaptıkları anlaşmayla ilgili konuşan Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal, “Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, vatan hizmetini yerine getirirken şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklerimizin kendilerine maddi ya da manevi destek sağlamakta, çocuklarına üniversiteyi bitirinceye kadar yardımda bulunmaktadır. Yapılan yardımların kaynağı, yüce milletimizin yaptığı bağışlar ile değişik işletmelerle yapılan işbirliği sonucu oluşan gelirlerdir. Bu kapsamda; akaryakıt sektöründe 1998 yılında başlayan faaliyetimize, sektörün önemli bir markası olan Aytemiz’i de katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğinin taraflara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Ahmet Eke ve Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal’ın ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine ayrıca Mehmetçik Vakfı Yatırımlar Müdürü Necdet Ertuş, Aytemiz Yatırım Direktörü İbrahim Nadiroğlu, Aytemiz Yatırım Müdürleri Osman Gülmez ve Hamit Apaydın da katıldı.

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