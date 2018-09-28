Aytemiz, Ankara'daki 15'inci istasyonunu açtı

ANKARA, () – TÜRKİYE genelinde 600’ü aşkın bayiye sahip Aytemiz, Ankara Çubuk’ta Öz Hasanoğulları Petrol’ü hizmete açtı. Açılan istasyonla birlikte Aytemiz, Ankara genelinde toplamda 15 lisanslı istasyona ulaştı.

Motorcu Dostu İstasyon Projesi, Elektrikli Araç Şarj Noktaları ve Ücretsiz İnternet gibi sektörde pek çok hizmet sunan firma, açılan istasyonlarla bayi ağını genişletmeye devam ediyor. Türkiye genelinde 600’ü aşkın bayiye sahip Aytemiz, Ankara Çubuk’ta Öz Hasanoğulları Petrol’ü de hizmete açtı. Açılış törenine Aytemiz Genel Müdür Yardımcısı Yakup Yazar, Satış Müdürü Engin İnaltekin, Ankara Saha Müdürü Servet Yıldız, işletme ortaklarından Yılmaz Aydoğmuş ve İrfan Avcı başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

“ANKARA’YA GEREKEN ÖNEMİ VERMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Akaryakıt sektöründe Aytemiz’in hızlı büyümesine devam ettiğini ifade eden Aytemiz Genel Müdür Yardımcısı Yakup Yazar, şöyle konuştu:

“Bugün burada Türkiye’deki 571’inci lisanslı istasyonumuzu hizmete açıyoruz. Hepimizin bildiği gibi sektörümüz insanların temel ihtiyaçlarına hitap eden ve sürekli dinamik bir sektör. Çünkü insanların iki temel ihtiyacı var. Bunlardan biri gıda diğeri ise enerji. Ankara ili de sektörümüz içerisinde büyük önem taşıyor. Biz de yatırımlarımız doğrultusunda başkentimize gereken önemi vermeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Öz Hasanoğulları Petrol’ü de bünyemize katmış bulunuyoruz. Kendilerine bu vesileyle bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.”

“AYTEMİZ ÇATISI ALTINDA YER ALMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Aytemiz’in bir aile gibi kendilerine destek verdiğini dile getiren Öz Hasanoğulları Petrol’ün işletme ortaklarından Yılmaz Aydoğmuş, “Aytemiz son zamanlarda öne çıkan yenilikçi ve şaşırtan hizmetleri, market ve tuvalet konseptiyle de göz dolduruyor. İlgi ve anlayışları da bizler için gerçekten çok önemli. Ayrıca son dönemdeki marka yatırımı ve iletişim faaliyetleri de son derece başarılı. Tüm bu nedenlere dayalı olarak Aytemiz çatısı altında yer almaktan gurur duyduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)