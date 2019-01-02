DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyum atanan, itirazın ardından ise bu karar kaldırılarak eski sahiplerine devredilen Aynes Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Savcılığın talebi üzerine geçen 19 Aralık'ta tekrar kayyum atanan Aynes, bugün de yeniden TMSF'ye devredildi.

Türkiye'de 500, Denizli'de 12 büyük şirket arasında gösterilen Aynes Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin yöneticileri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Acıpayam ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Aralık 2016 tarihinde tutuklandı. Bu soruşturmanın ardından ertesi gün şirket, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilip, kayyum atandı. Kayyum atanan Aynes A.Ş.'nin eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında da 'FETÖ/PDY üyesi olmak, şirket aracılığıyla yurt dışına para aktarıp örgüte finansman sağlamak' suçlarından 15 yıl hapis cezası istemiyle Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yargılamaları halen devam eden sanıklar arasındaki Aynes şirketinin eski yöneticisi Nevzat Serin, bu süreçte kayyum kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Aralık 2018'de, Aynes'te TMSF kayyumunun kaldırılması ve şirketin halen FETÖ/PDY davasında sanık olan eski sahiplerine devredilmesi kararı aldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu şirketin Gürcistan'da bağlantılı olduğu Aynes GEO Ltd.Şti.'nin, 284 bin lirayı örgüt üyesi olduğu belirtilen bir kişiye aktarmak istendiğini belirleyip, tekrar kayyum atanmasını istedi. Bunun üzerine Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Aralık 2018 tarihinde tekrar kayyum atanması kararı verdi. Bugün de Aynes yeniden TMSF'ye devredildi.



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