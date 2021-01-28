Aylık Sadece 560 Türk Lirası ile Satılık Daire Fırsatları Başladı!

TOKİ tarafından yer alan proje kapsamında vatandaşlarımız 463 adet daireyi sadece aylık 560 Türk lirası taksit ödeyerek alabilirler. 180 ay vade kapsamında verilen evler ise taksitle satışa sunuldu. Detaylar ise haberimizde.

Kırıkkale’de yer alan TOKİ projesi kapsamında 463 daire satışa sunuldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan satış işlemlerinde ise bazı koşullar aranmakta. Koşulları sağlayan ya da alt gelir grubuna mensup olan vatandaşlarımız ise bu daireleri satın alabilecek.

KURASİZ ÇEKİLİŞSİZ

TOKİ aracılığı ile satışa sunulan daireler de ise kura veya çekiliş olmayacak. Vatandaşlarımıza öncelik sırası dikkate alınarak verilecek dairelerden bazıları ise yine açık satış konut kapsamında.

Açık konut satışlarında da yine kura veya ön koşul olmayacak. Vatandaşlarımız öncelik sırasına göre başvurmaları yeterli. Vatandaşlarımızdansa aranan ön koşul ikamet şartı.

TOKİ'DEN KIRIKKALEDE KONUT SATIŞI

Kırıkkale’de satışa çıkarılan konutlarda ikamet koşulunu sağlayan herkes başvuru yapabilecekler. Ön şart ve kura olmadan seçerek alma şansı olan evler ise 8 Şubat 2021 ila 30 Haziran 2021 arasında satışa sunulacak.

Konutların tamamı ise 2+1 daire. Ayrıca brüt olarak da 75 metrekareler. Konut fiyatları ise 114 bin Türk lirası ila 154 bin Türk lirası arasında değişiyor.

ÖDEME KOŞULLARI

Vatandaşlarımız eğer konutlarını taksit ile almak isterlerse özel ödeme planlarından yararlanabilirler. %12 peşinat ve 180 ay vade sunuluyor. Aylık ise konutlar 560 Türk lirasına denk geliyor.

Eğer vatandaşlarımız listedeki en uygun konutu 114 bin 623 Türk lirasını alırlarsa aylık ödemeleri 560 Türk lirası olmakta.

En pahalı konut olan 154 bin 268 Türk lirası alınırsa da aylık ödeme 754 Türk lirasına çıkmakta.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

TOKİ söz konusu konutlar da ise başvuruların 8 Şubat ile başlayacağını açıkladı. Başvurular ise Kırıkkale Halkbank şubelerinden yapılabilecek.