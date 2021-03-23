Ayda 800 Lira Taksitle Garanti Bankası’ndan Ev Sahibi Olma Fırsatı

Küresel anlamda ekonomiler korona virüs salgını nedeniyle büyük bir darbe aldı. Ülkemizde deekonomik anlamda bu darbeden korunmak için yaz döneminde vatandaşlarımıza oldukça düşük faizle kredi imkanları verildi. Kamu bankaları öncülüğünde başlayan düşük faiz uygulamasına zamanla tüm bankalar katıldı. Ekonominin canlanması hedeflenirken, istenilen de oldu. Emlak sektörü yaz döneminde tarihi kazancını elde etti. Emlak sektörüne bağlı yüzlerce iş kolu da yine oldukça kazançlı bir dönem geçirdi. Fakat salgının hala devam edişi, kış aylarının gelişi ile birlikte zorlu dönemler geri geldi.

Yükselen ev fiyatları ve artan faizler ev sahibi olmak isteyen vatandaşı üzdü. Yaz döneminde ev sahibi olamayan vatandaşlar yükselen faizler karşısında elini kolunu bağladı. Kampanyaları takip eden vatandaşlarımıza uygun bir fırsatta özel banka Garanti’den geldi! Garanti bankası konut kredisi fırsatı ile vatandaşlarımıza oldukça düşük taksitlerden başlayarak ev sahibi yapıyor!

ÖZEL FAİZ ORANLARI VE 240 AY VADE İMKANLARI

Garanti Bankası TL cinsinden verdiği kredisinden piyasadaki diğer bankalara fark atacak bir fırsat sunuyor! birçok banka vatandaşlarımıza 120 aya kadar konut kredisinde vade sunarken banka 240 ay vade veriyor. Birçok vatandaşımız aylık taksitlerini düşürmek için vade oranını artırıyor. Garanti Bankasından da vatandaşlarımıza fırsat geldi. Banka 240 aya kadar vade ile konut kredisi sundu. Kredi ise alınacak konutun ekspertiz değerinin %80’ini kadar veriliyor.

Üstelik banka vatandaşlarımızın kendi özel ödeme planını oluşturmasına da izin veriyor.

AzalanTaksitli Konut Kredisi

Banka vatandaşlarımıza azalan ya da artan taksitli ödeme planı sunuyor. Eğer gelirinizde sonradan artış olacaksa artan taksitli ödeme planından yararlanabilirsiniz. Fakat eğer taksitlerim azalsın diyorsanız azalan taksitli plan tam size göre. Üstelik azalan taksitli konut kredisinde vatandaşlarımız faiz oranlarını %40 oranına kadar azaltabiliyor.

Değişken Faizli Ödeme Planını

Vatandaşlarımızın faiz kredisi 1, 3, 6 ya da 12 ayda bir değişebiliyor. Açıklanan TÜFE verilerine göre faiz oranı baz alınıyor ve krediniz otomatik olarak güncelleniyor. Böylece enflasyon oranları düştüğünde vatandaşlarımızın ödemeleri de düşmüş oluyor.

Özel Ödemeli Konut Kredisi

Vatandaşlarımız tamamen kendilerine göre belirledikleri bütçe dostu plan. İsterseniz ara taksitlerle isterseniz de vade boyu belirli dönemlerde taksit yatırarak kredinizi kendi isteğinize göre ödeyebilirsiniz.

GARANTİ KONUT KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

240 ay vadenin yanı sıra banka vatandaşlarımıza özel mortage uzmanları sunuyor. Böylece vatandaşlarımız ödeme planlarını en doğru şekilde planlayabiliyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız süreç boyunca yorulmuyor. Birkaç gün içerisinde tüm işlemler hallediliyor ve bir hafta gibi kısa sürede vatandaşlarımız yeni evlerine kavuşmuş oluyor.

ÖZEL FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANLARI

Banka konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlarımız için %1,46 oranında faiz sunuyor. Fakat kredi notunuz yüksekse faizleriniz düşüyor ve ek fırsatlardan yararlanabiliyorsunuz.

50 bin lira kredi çekiminde 120 ay vade için vatandaşlarımız aylık ödemeleri 885 lira, toplam vade sonu geri ödemeleri de 106 bin lira olmakta.

100 bin lira 120 ay vade için aylık ödeme 1 bin 771 lira toplam vade sonu geri ödeme de 212 bin 526 lira olmakta. 240 ay vade seçeneğinde de aylık taksit 1739 liraya düşerken geri ödeme 417 bine yükseliyor.

Ayrıca banka vatandaşlarımızdan süreç boyunca 250 TL tahsis ücreti, 950 lira ekspertiz ücreti ve 250 lirada taşınmaz ücreti olmak üzere 1450 lira masraf kesintisi yapmakta.

BAŞVURU SÜRECİ

Vatandaşlarımız alınacak konutun tapusu, kimlik belgesi ve gelir belgeleri ile birlikte herhangi bir Garanti şubesine başvuru yapmaları yeterlidir. Mortageuzmanları tarafından vatandaşlarımız her adımda yönlendirilecek ve uygun destekler verilecektir.