Ayçiçek yağında yeni zam sinyali!

Türkiye'de ayçiçek yağının fiyatı vatandaşların tepkisine neden oluyor. Sosyal medya platformlarında ayçiçek yağı almanın bile lüks haline geldiğine dair paylaşımlar yapılıyor. 5 litrelik ayçiçek yağı, 2020 senesinin ilk çeyreğinde 25 TL idi. Şu anda 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı neredeyse 65 TL'ye dayandı. Yeterince zam yapılmamış gibi 2021 senesinde ayçiçek yağına yüzde 20'ye kadar zam uygulanacağı öngörülüyor.

5 litresi 63,5 TL oldu

Ayçiçek yağına neredeyse her ay zam uygulandığı biliniyor. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı, 3 Aralık 2020 tarihinde 61 TL idi. Ayçiçek yağına 7 Ocak 2021 tarihinde yüzde 4,09 oranında zam yapıldı. Böylece 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 63,5 TL'ye yükseldi. Hammaddenin ithal edilmesi ve rekoltenin az olması gibi faktörlere göre ayçiçek yağına zam yapılıyor. Türkiye'de 2,5-3 milyon tonluk gereksinim vardı. Fakat 2019 senesinde 1 milyon 330 bin ton ayçiçek yağı üretimi gerçekleştirildi.

Rekoltenin az olduğunu söylediler

Türkiye'de 2020 senesinde çekirdek fiyatlarının, rekoltenin az olması sebebiyle ton başına 5 bin 400 TL'ye düştüğü biliniyor. Ayçiçek yağı üreticileri yine "düşük rekolte" vurgusu yapmaya başlarken, yeni zam uygulanacağına dair mesajlar veriyor. Aynı zamanda marketler de ayçiçek yağına ilave zam uyguluyor. Ham yağın fiyatı, Türkiye'de ton başına 10 bin TL'yi geçti.

Diğer üreticiler de sorun yaşıyor

Ukrayna ve Rusya gibi ayçiçek yağı üreticilerini de kuraklık vurdu. Söz konusu ülkelerde ayçiçek yağı üretimi yüzde 20-25 seviyesinde geriledi. Ham yağın 700 dolar olan ton fiyatı, şu anda 1.325 dolara kadar yükseldi.

Sosyal medyada espri konusu oldu

Ayçiçek yağının fiyatı vatandaşların cebini yakarken, sosyal medya platformlarında bu durum espri konusu haline geldi. İlk olarak evine ayçiçek yağı getiren bir kişinin bunu kutladığı görülmüştü. TikTok üzerinden yapılan paylaşım kısa sürede gündem olmuştu. Bunun üzerine açıklamada bulunan CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Mersin Milletvekili Antmen, dört ayda ayçiçek yağına yüzde 60 oranında zam yapıldığına dikkat çekmişti. Antmen, ayçiçek yağının evlere artık kutlamalarla girdiğini belirtmişti.

Genç bir erkeğin sevgilisine ayçiçek yağıyla evlenme teklif ediyormuş gibi yaptığı fotoğraf da çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları, artık tek taş yüzüğün yerini 5 litrelik ayçiçek yağının aldığına dair paylaşımda bulundular. Seven erkeklerin artık ayçiçek yağı almaları gerektiğini esprili bir şekilde dile getiren kullanıcılar, kadınların artık tek taş yüzük yerine 5 litrelik ayçiçek yağını tercih ettiğini belirttiler.

Pazarda bulunan bir vatandaşın telefonla konuştuktan sonra yıkıldığı anlara dair bir video da gündem oldu. Yere çöken adamın evde ayçiçek yağının bittiğini söylediği görüldü. Söz konusu video sosyal medya platformlarında birçok kişi tarafından paylaşıldı. Söz konusu paylaşımlar "Ağlanacak halimize gülüyoruz." dedirtti.