Ayakkabı ve hazır giyimde İzmir modası

İZMİR'de kapılarını açan 44. Shoexpo İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile Fashion Prime 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri Fuarı, yerli ve yabancı çok sayıda sektör temsilcisini bir araya getirdi. İzmir'den 100 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı yapıldığını söyleyen İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, bu rakamı arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Geçen yıl bu fuardan 19 ülkeye fuardan satış yaptık. Bu yılki fuarda da ihracat hedefliyoruz. Fuarda stant açan 18 ülkeden temsilci var. Bu fuarda 25 ülkeden ziyaretçi ayakkabı alışverişi yapacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nın 44'üncüsü 17-19 Ekim 2018 tarihlerinde Fuarİzmir'de kapılarını açtı. Sektördeki yenilikleri ve gelecek sezon modasını bir arada görme olanağı sunan ve kurulan ticari bağlantılarla sektöre büyük ivme kazandıran Shoexpo'nun açılışına CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Fuarın açılışında kurdele kesiminin ardından Başkan Aziz Kocaoğlu ve bazı protokol üyeleri, fuardaki stantları ziyaret ederek sektör temsilcilerine verimli bir fuar geçirmelerini diledi.

HAZIRLIKLAR İHRACAT İÇİN YAPILDI

İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, bu yıl fuara 350 yabancı konuk ile alım heyetlerinin katıldığını belirterek, katılımda geçen yıllara göre düşüş yaşandığını vurguladı. Başarılı bir fuar geçireceklerine inandığını anlatan Ata, "Türkiye'deki ekonomik koşullara göre yurt dışına daha fazla mal satılması gerekiyor. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Fuarımızda 350 yabancı konuk var. İzmir olarak 100 milyon doların üzerinde ayakkabı ihracat ediyoruz. Bunu daha da yukarı taşımak için uğraşıyoruz. Geçen fuarda 19 ülkeye fuardan satış yaptık. Yine bu yılki fuarda hedefimiz ihracat. Şu anda fuarda stant açan 18 ülkeden temsilci var. Bu fuarda 25 ülkeden ziyaretçi inşallah ayakkabı alıp çıkacaktır" dedi.

Son dönemlerde alışveriş merkezlerindeki kira artışlarının ayakkabı sektöründeki temsilcileri de olumsuz etkilediğini ifade eden Başkan Ata, birçok firmanın kepenk kapattığını söyleyerek, "Köklü firmalarımızdan da konkordato ilan edenler oldu. Bu da sektörü derinden yaraladı. Özellikle de bazı firmalar darboğazda. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Ayakkabıcılık zor günler yaşıyor. Bu zorlukları atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

107 FİRMA KATILDI

Bu yıl nisan ayında ilki düzenlenen Fashion Prime - 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı da tekstil sektörünü bir kez daha bir araya getirdi. Önemli ticari bağlantılar kurulmasına aracılık eden ikinci buluşmada, İzmir başta olmak İstanbul, Bursa ve Denizli'den toplamda 107 firma yer aldı. Fashion Prime Fuarı kapsamında Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Cezayir, Ukrayna, Rusya, Kırgızistan, Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Kuveyt'ten alıcıların gelmesi bekleniyor. Katılımcılar, yurt dışından gelecek alıcılar ile ikili görüşmeler gerçekleştirme olanağı bulacak. Fashion Prime kapsamında gerçekleşecek defilelerde ünlü mankenler fuar katılımcılarından 21 firmanın kumaşlarından hazırlanacak kıyafetlerle podyuma çıkacak. Gelinlik, abiye gibi kumaş türlerinin etiket, lastik, fermuar, düğme gibi konfeksiyon ürünleriyle buluşmasıyla ortaya çıkacak kıyafetleri Şebnem Schaefer, Sema Şimşek, Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan gibi ünlü mankenler taşıyacak. Fuarda ayrıca Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü'nden mezun genç yetenekler tarafından hazırlanan defilede günlük karma kıyafetler, deri ceketler, erkek gömlekleri ve mezuniyet koleksiyonları podyumda olacak. Etiket, lastik, fermuar, düğme, vatka gibi konfeksiyon yan sanayi ürünleri, gelinlik, abiye, ev kumaşları gibi türleri, birçok iplik çeşidi ve hizmet sağlayıcılarının bulunacağı fuarda Aksesuar Trend Area ile Kumaş Trend Area yer alıyor. Stantların içinde yer alan bu bölümlerde katılımcı firmalar kumaş ve aksesuar çeşitlerini ziyaretçiler ve tasarımcılarla paylaşıp ticari bağlantılar gerçekleştirebilecek.

İHRACATIN KALESİ RUSYA

Ticaret Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (Ur-Ge) kapsamında İZFAŞ tarafından oluşturulan Alım Heyeti programı ile fuara bu yıl 36 ülkeden yabancı alıcı gelecek. Fuarda yabancı alıcılar kaliteli üretim yapan firmaların ürün çeşitliliğini yerinde görme olanağı elde ederken yerli üreticiler ise dünyanın moda ve tasarım trendleri hakkında arz ve talepleri değerlendirecek. Fuar sonunda verilecek stok siparişlerinin ise, 2018'in son çeyreğinde Türkiye'nin ayakkabı sektöründe 1 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlaması bekleniyor. Alım heyeti programına sektörde Türkiye'nin en büyük ihracat kalesi Rusya başta olmak üzere ABD, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturalya, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Filistin, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Nijerya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yunanistan'dan katılım olacak.

FUARLA EŞ ZAMANLI PLATFORM

Üç gün sürecek fuarla eş zamanlı olarak ayakkabı ve çanta tasarımıyla ilgili bir 'Tasarımcı Platformu' da düzenlenecek. Genç tasarımcıları profesyoneller ile buluşturup sektörü güçlendirmek ve uluslararası pazarda trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya koymak amacıyla düzenlenen platformda iki atölye, öğrenci sergileri ve atölye sunumları yer alacak. 17 ve 18 Ekim tarihlerinde A Holünde 10.00-16.00 saatleri arasında 'Deri Ürün Tasarımı ve Üretimi Atölyesi' ile 'Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Atölyesi' yapılırken, 19 Ekim'de ise yine aynı saatler arasında atölye sunumları gerçekleşecek. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı desteği ile gerçekleşen platformda, üniversitelerin ayakkabı ve çanta tasarımı bölümü öğrencileri, kendi tasarımları olan çanta ve ayakkabı modellerini üretime geçirme olanağı elde edecek. Alanda ayrıca öğrenci ve mezunların kendi tasarımları sergilenecek.

Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olan fuara girişler ücretsiz.



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