İstanbul, 2 Ekim () - Avustralya Merkez Bankası beklendiği gibi faiz oranını yüzde 1.5'te sabit tuttu.
Avustralya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "düşük faiz oranlarının ekonomiyi desteklediği" belirtildi.
Avustralya Merkez Bankası faizi yüzde 1.5'te sabit tuttu.
İstanbul, 2 Ekim () - Avustralya Merkez Bankası beklendiği gibi faiz oranını yüzde 1.5'te sabit tuttu. Avustralya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "düşük faiz oranlarının ekonomiyi desteklediği" belirtildi.
İstanbul, 2 Ekim () - Avustralya Merkez Bankası beklendiği gibi faiz oranını yüzde 1.5'te sabit tuttu.
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