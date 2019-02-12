Avrupa’dan PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’ne destek

İstanbul, 12 Şubat () - İnsan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi, yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanıtmayı, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmayı amaçlayan PERYÖN İnsana Değer Ödülleri, 11’inci senesinde Avrupa’ya açıldı.

Toplam 32 ülkeyi temsil eden çatı derneği Avrupa İnsan Yönetimi Derneği (EAPM - European Association for People Management), PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’ni tanıdığını ve desteklediğini duyurdu. PERYÖN İnsana Değer Ödülleri böylelikle, EAPM’nin küresel anlamda desteklediği ilk ve tek ödül oldu.

EAPM’nin insan yönetimi alanında dünyadaki en önemli iki otoriteden biri olduğunu belirten PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, onlarca ülke ve süreç arasından sıyrılmış olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi:

“2019 senesinde çok önemli bir adım attık ve ‘Bilgiyi üretmek ve paylaşmak için hiçbir sınır olamaz’ dedik. En büyük ödülümüz olan ‘İnsana Değerde Liderlik’ artık Avrupa çatı derneğimiz tarafından da tanınıyor. EAPM tarafından desteklenen tek ödül olmak, ne kadar doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi.”

EAPM’nin büyük ödül değerlendirme sürecinde de yer alacağını anlatan Öztınaz, “İnsana Değerde Liderlik Kategorisi başvurularının neticelendirilmesi aşamasında EAPM Başkan Yardımcısı Bob Morton’u jürimiz olarak ağırlayacağız. Kendisinin sürecimizi küresel bakış açısı ile zenginleştireceğine inanıyorum” dedi. Öztınaz bu gelişme ile katılımcı kurumların da artık dünyaya açıldığını ve başarılı uygulamalarını tüm Avrupa ile paylaşma şansı bulduğunu da ekledi.

“KOBİ’lere kapılarımızı açtık”

PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nin bu sene kategori ve metodoloji anlamında da bazı değişikliklere gittiğini ve artık KOBİ’lere de daha etkin seslendiğini vurgulayan Öztınaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ödüllümüzü 2019’da bir adım daha ileri taşıdık. Gelişimlerini desteklemek, yol haritaları çıkartabilmek amacıyla, ülkemizin dinamosu olan KOBİ’ler için de özel ödül süreçleri tasarladık. Büyük, orta ya da küçük ölçekli işletmeler için ayrı değerlendirme kriterleri belirledik. KOBİ’lerimizin önü açıldı. Bu sene onların da seslerini tüm Avrupa’ya duyurması en büyük arzumuz.”

Son başvuru tarihi 22 Şubat

Bu seneki başvuru süresinin 22 Şubat tarihinde biteceğini ve ödül sürecine gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını söyleyen Öztınaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İnsan kaynakları yönetimi yaklaşımları, gelişime ve değişime en fazla fırsat sunan alanlardan biri. Dolayısıyla deneyimlerimizi paylaşmanın sektöre hız ve verimlilik kazandırdığını gözlemliyoruz. Odağına işi ve insanı alan ödül sürecinin iş dünyasına yarattığı katma değer PERYÖN olarak bizi çok gururlandırıyor. Bu nedenle çalışma hayatında sürdürülebilir gelişim için kurumların ödül sürecine katılımı çok değerli. Her ölçekten kurumu PERYON İnsana Değer Ödülleri’ne bekliyoruz. Ayrıca ödül sürecimize gönüllü desteklerinden dolayı ARGE Danışmanlık’a teşekkür ediyoruz.” (Fotoğraflı)