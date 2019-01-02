Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak () – Avrupa hisse senedi piyasaları yılın ilk işlem gününe, Asya hisse senedi piyasalarındaki gerileme etkisiyle, düşüşle başladı.
Yatırımcılar, Euro Bölgesi, Almanya ve Birleşik Krallık’ta açıklanacak imalat verilerini bekliyorlar.
Açılış öncesi işlemlerde;
- FTSE 100 yüzde 0.93,
- CAC 40 yüzde 1.90,
- Euro Stoxx 50 yüzde 1.07 ve
- DAX yüzde 0.96 düştü.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 kazanımla 1.1476 dolar düzeyine yükselirken, sterlin yüzde 0.11 kayıpla 1.2750 dolar düzeyine geriledi.
Avrupa piyasaları erken işlemlerde Asya etkisiyle geriledi
Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak () – Avrupa hisse senedi piyasaları yılın ilk işlem gününe, Asya hisse senedi piyasalarındaki gerileme etkisiyle, düşüşle başladı. Yatırımcılar, Euro Bölgesi, Almanya ve Birleşik Krallık’ta açıklanacak...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak () – Avrupa hisse senedi piyasaları yılın ilk işlem gününe, Asya hisse senedi piyasalarındaki gerileme etkisiyle, düşüşle başladı.