Avrupa piyasaları düşerken ABD piyasaları açılış öncesinde yatay

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Şubat () - Avrupa hisse senedi piyasaları açılış sonrasında düşerken, ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde yatay.

Avrupa hisse senedi piyasaları Ryanair’in yılın üçüncü çeyreği için karını yüzde 9.0 artışla 1.53 milyar euroya yükseltmesine rağmen bilet ücretlerinin fiyatlarındaki düşüş sebebiyle 20 milyon euro kayıp açıklaması ve Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’nde açıklanacak üretici fiyat endeksleri beklenirken düştü.

ABD hisse senedi piyasaları, açılış öncesi işlemlerde yatay seyirde ancak yatırımcılar Google’ın da bağlı olduğu Alphabet’in kar açıklamasını ve fabrika siparişleri verilerini bekliyor.

Avrupa hisse senedi piyasalarında erken işlemlerde;

- FTSE yüzde 0.04 artarken,

- DAX yüzde 0.14 ve

- CAC yüzde 0.26 düştü.

ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesinde Dow Jones, Nasdaq ve S&P neredeyse değşim göstermedi.