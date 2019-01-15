Avrupa piyasaları Brexit oylaması beklenirken yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul 15 Ocak () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, Birleşik Krallık parlamentosunda Brexit anlaşmasının oylanması öncesinde yükseldi.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in anlaşmasının, May’in kendi partisinden dahi eleştiri alması nedeniyle, Parlamento'dan onay alma şansı düşük görülüyor.

Birleşik Krallık Avam Kamarası Lideri Andrea Leadson, May’in Brexit oylamasında yeterli oyu alamaması durumunda, Başbakan Theresa May’in üç gün içinde Parlamento'yu B planı hakkında bilgilendirmesını zorunlu tutan yasanın onaylandığını duyurmuştu.

May, daha önce yaptığı bir açıklamada, Brexit anlaşmasının onaylanmaması durumunda, ikinci bir Brexit oylamasına gidileceğini söylemişti.

Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde:

- FTSE yüzde 0.61,

- DAX yüzde 0.82,

- CAC yüzde 0.68 yükseldi.

Dolar karşısında, euro yüzde 0.06 ve sterlin yüzde 0.21 yükselerek sırasıyla 1.1475 ve 1.2897 düzeylerine yükseldiler.