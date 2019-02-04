Avrupa piyasaları açılış öncesinde karışık seyirde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Şubat () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, Ryanair’in 2019 yılı üçüncü çeyreği için karını, yüzde 9.0 artışla, 1.53 milyar euro olarak açıklaması ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in üç yetkiliyi Kuzey İrlanda sınır anlaşması konusunda bir çözüm bulmaları için görevlendirmesi etkisiyle, karışık seyirde.

Gelişmelerin etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

- FTSE yüzde 0.08 ve

- DAX yüzde 0.09 artarken,

- CAC yüzde 0.07 düştü.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.15 değer kaybederek 1.1142 düzeyine ve sterlin karşısında yüzde 0.08 düşüşle 0.8753 düzeyine geriledi.