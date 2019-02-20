Avrupa piyasaları açılış öncesinde hafif yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Şubat () – Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri hakkındaki olumlu yorumları etkisiyle, ABD ile yaşanan ticaret gerginliğine rağmen hafif yükseldi.

Microsoft’un sibert güvenklik hizmeti firması AccountGuard’ın Avrupa’da 12 yeni pazara hizmet vereceğini açıklaması, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüşecek olması ve Almanya’dan gelecek olan üretici fiyatları verisi yükselişe katkıda bulunan gelişmeler oldu.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

- DAX yüzde 0.12,

- CAC yüzde 0.22 ve

- FTSE yüzde 0.06 yükseldi.



