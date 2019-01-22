Avrupa piyasaları açılış öncesinde düşüşte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ocak () - Avrupa hisse senedi piyasaları, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısının başlaması beklenirken, açılış öncesi işlemlerde düştü.

Davos'taki "Küreselleşme 4.0: Küreselleşme 4.0: Dördüncü Endüstri Devrimi Çağı’nda Yeni Mimariyi Şekillendirme" başlıklı toplantıda ekonomistler, iş dünyası liderleri ve politikacılar bir araya gelecek.

Bunun yanında, yatırımcılar Almanya'dan ekonomik hassasiyet verisi ve Birleşik Krallık'tan işsizlik ve kamu söktörünün borçlanma verilerini bekliyorlar.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

- DAX yüzde 0.40,

- CAC yüzde 0.41,

- FTSE yüzde 0.34 düştü.

Dolar karşısında, euro yüzde 0.14 kazanımla 1.13524 düzeyine, sterlin de yüzde 0.16 kazanımla 1.2873 düzeyine yükseldi.

