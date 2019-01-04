Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ocak () – Avrupa piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD ve Çin yetkililerin gelecek hafta ticari görüşmelere devam edeceği haberlerinin ardından yükseldi.
ABD-Çin gelişmelerinin yanında yatırımcıların gün içinde açıklanacak olan Avrupa Birliği enflasyon verisi ve Birleşik Krallık ve Almanya’daki PMI verilerine odaklanması bekleniyor.
Gelişmelere paralel olarak;
- FTSE100 yüzde 0.70,
- DAX yüzde 0.88,
- CAC40 yüzde 0.82 arttı.
Euro dolar karşısında yüzde 0.09 değer kaybederken, TSİ 09:41’de 1,1388 dolardan işlem gördü.
Avrupa piyasaları açılış öncesi işlemlerde yükseldi
Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ocak () – Avrupa piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD ve Çin yetkililerin gelecek hafta ticari görüşmelere devam edeceği haberlerinin ardından yükseldi. ABD-Çin gelişmelerinin yanında yatırımcıların...
Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ocak () – Avrupa piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD ve Çin yetkililerin gelecek hafta ticari görüşmelere devam edeceği haberlerinin ardından yükseldi.