Avrupa piyasaları açılış öncesi işlemlerde yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ocak () – Avrupa piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD ve Çin yetkililerin gelecek hafta ticari görüşmelere devam edeceği haberlerinin ardından yükseldi.

ABD-Çin gelişmelerinin yanında yatırımcıların gün içinde açıklanacak olan Avrupa Birliği enflasyon verisi ve Birleşik Krallık ve Almanya’daki PMI verilerine odaklanması bekleniyor.

Gelişmelere paralel olarak;

- FTSE100 yüzde 0.70,

- DAX yüzde 0.88,

- CAC40 yüzde 0.82 arttı.

Euro dolar karşısında yüzde 0.09 değer kaybederken, TSİ 09:41’de 1,1388 dolardan işlem gördü.