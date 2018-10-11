Avrupa Konseyi kara para aklama önlemlerini artırdı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ekim () – Avrupa Konseyi, terörist aktiviteler de dahil olmak üzere, suçluların finansman kaynaklarına erişiminin engellenmesi ve kara para aklama konularında ceza hukukuna yeni hükümler ekledi.

Avrupa Konseyi’nin yeni kuralları şöyle:

- Suçlarının tanımlanması ve kara para aklamaya ilişkin yaptırımlar hakkında asgari kuralların belirlenmesi. Kara para aklama faaliyetleri en fazla dört yıl hapis cezası ile cezalandırılacak ve hâkimler, kamu finansmanına ve para para kaynaklarına erişimi geçici veya sürekli önleme gibi ek yaptırımlar ve tedbirler uygulayabilecekler. Suç örgütleriyle bağlantılı davalara veya belirli mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde işlenen suçlara ağırlaştırıcı koşullar uygulanacak.

- Belirli para aklama faaliyetlerinden sorumlu tüzel kişiliklerlerin kamu yardımlarından hariç tutma ve adli denetim gibi bir dizi yaptırımla cezalandırılabilecek.

- Soruşturma işleyişini kolaylaştırmak için ortak hükümler belirleyerek sınır ötesi yargı ve polis işbirliğine engelleri kaldırmak. Sınır ötesi davalarda, yeni kurallar, hangi üye devletin yargı yetkisine sahip olduğunu ve üye devletlerin nasıl çalıştıklarının yanı sıra Eurojust'un nasıl dahil edileceğini açıklığa kavuşturacak.