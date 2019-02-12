Avrupa Konseyi gıda güvenliğinde yeni anlaşmayı onayladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Şubat () – Avrupa Konseyi, halkın gıda güvenliği ve insan sağlığı konularında bilimsel kaynaklara olan erişimini arttıracak yeni bir anlaşmayı onayladı.

Konseyin Avrupa Parlamentosu üyeleriyle onayladığı ve gıda zincirinde AB risk değerlendirmesinin şeffaflığı ve sürdürülebilirliğine ilişkin yeni yasanın resmi olarak Konsey ve Avrupa Parlamentosu’ndan onay beklediği belirtildi.

Piyasa yetkilendirilmesi taleplerini destekleyen bilimsel çalışmalara daha fazla şeffaflık sağlamasının yanında yeni kuralların gıda sektöründe yasal kesinlikler oluşturması ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (European Food Safety Authority / EFSA) bilimsel performansı ve yönetimi istikrarını geliştirmesi hedefleniyor.

Konsey Başkanı ve Romanya Tarım ve Köyişleri Bakanı Petre Daea konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

“Avrupa halkı gıda güvenliği konusunda daha güvenilir ve şeffaf kuralları hak ediyor. Gıda ürünlerinin taşıdığı olası riskler hakkında halkın daha fazla bilgiye ve açıklığa sahip olması gerekir. Bu anlaşmayla tüketiciler, Avrupa tarım ürünleri sektörü ve kurumlar arasındaki güveni güçlendireceğiz.”