Avrupa Komisyonu Alstom-Siemens birleşmesini onaylamadı

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat () – Avrupa Komisyonu, Fransa merkezli raylı taşımacılık şirketi Alstom SA ve Almanya merkezli Siemens birleşmesini, birleşme anlaşmasının Avrupa Birliği rekabet kurallarına uymadığı gerekçesiyle onaylamadı.

AB rekabet yetkilisi Margrethe Vestager, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Avrupa’da milyonlarca yolcu her gün modern ve güvenli trenlere güveniyor. Siemens ve Alstom ray endüstrisinde iki öncü şirket fakat yeterli iyileştirmeler olmadan söz konusu birleşme, yolcuları güvenli kılan sinyalizasyon sistemlerinde ve gelecek nesil yüksek hızlı trenlerde daha yüksek fiyatlara yol açar.

Komisyon birleşmeyi onaylamadı çünkü şirketler rekabete ilişkin endişelerimizle ilgili herhangi bir adım atmadı.”

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada komisyonun, Çin rekabeti endişelerini incelediği ve Çinli bir şirketin Avrupa piyasasında güvenilir bir tedarikçi olması için çok zaman geçmesi gerektiği kararını verdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca “Çin’in Avrupa piyasasına girişinin birleşen tarafları kısıtlama olasılığı oluşturmadığına” dikkat çekildi.

Siemens AG CEO’su Joe Kaeser, Avrupa Komisyonu’nun Siemens ve Alstom birleşmesini reddetme kararının, komisyonun endüstriyel politika ve yaptırımlarını revize etmesi gerektiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi ve mevcut politikalarla AB’nin Çin ile “aynı oyun alanında” olmadığının altını çizdi.