Avrupa Komisyonu 2019’da ılımlı büyüme bekliyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Şubat () –Avrupa Komisyonu’ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, tüm Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin 2019 yılında, geçmiş yıllara göre, ticari belirsizlikler ve Çin ekonomik büyümesindeki beklenmeye yavaşlama ve Brexit etkisiyle ılımlı olsa da, büyümeye devam edeceği duyuruldu.

2018 yılının ikinci yarısında ticaretin daralmasıyla birlikte belirsizlik, 2018’de gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1.9’a gerilemesine yol açtı. Avrupa Merkez Bankası, 2019 ve 2020 yılları için Euro Bölgesi büyümesinin sırasıyla yüzde 1.3 ve yüzde 1.6 olmasını beklerken, tüm AB için iki yıl içinde yüzde 1.9 ve yüzde 1.8'lik tahminlere göre gerileyerek, sırasıyla yüzde 1.5 ve yüzde 1.7 olacağı öngörüldü. En büyük ekonomik büyüme Polonya, İrlanda ve Slovakya'dan bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Euro Bölgesi’nde enflasyonun 2019 yılında yüzde 1.4’e gerilemesini ve 2020 yılında yüzde 1.5 düzeyine yükselmesinin beklendiğini duyurdu. AB ülkeleri için bu rakamlar 2019 yılı için yüzde 1.6 ve 2020 yılı için yüzde 1.9 oldu.

Ekonomik ve Finansal İlişkiler, Vergilendirme ve Gümrük Temsilcisi Pierre Moscovici, AB ekonomisinin 20174 yılında zirveye ulaştıktan sonra, 2019 yılında yüzde 1.5’lik büyümeye kadar daraldığını söyledi ve ekledi, “Bu yavaşlama, özellikle Euro Bölgesinde, küresel ticaret belirsizlikleri ve en büyük ekonomilerimizdeki yerel faktörler nedeniyle, geçen sonbaharda beklenenden daha belirgin olarak görülüyor. Avrupa'nın ekonomik temelleri sağlam kalıyor ve özellikle iş cephesinde iyi haberler görmeye devam ediyoruz. Büyüme bu yılın ikinci yarısında ve 2020'de yavaş yavaş toparlanmalı.”