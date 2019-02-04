Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 100 milyon liralık kredi

Tam Faktoring, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile KOBİ’lerin finansman ihtiyacını desteklemek üzere, 100 milyon liralık 3 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına destek vermek için çalışan Tam Faktoring, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 100 milyon lira tutarında kredi anlaşması imzaladı. Tam Faktoring Genel Müdürlük binasında yapılan imza töreni, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Tam Faktoring CEO'su Kunter Kutluay, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Güvenal'ın katılımıyla gerçekleşti. EBRD'den Türk lirası olarak temin edilen krediyle KOBİ’lerin desteklenmesi hedefleniyor.

KREDİ SÖZLEŞMESİYLE KOBİLERE DESTEK SAĞLANACAK

Her yıl yüzde 80’in üzerinde büyüme gösteren Tam Faktoring, 100 milyon lira değerindeki bu kredi anlaşması ile KOBİ finansmanında daha da etkin olmayı hedefliyor.

Sektörde ARGE merkezine sahip tek kurum olarak yapay zeka ve robot teknolojisi ile çalışan Tam Faktoring'in, EBRD ilişkisinin eski yıllara dayandığını ve yapılan anlaşmayla 100 milyon liralık krediyi 3 yıl kullanabilme hakkına sahip olduklarını ifade eden Kutluay, " Tam Faktoring, Türkiye'deki KOBİ'lerin çok büyük bir miktarına hizmet veriyor. Son yaptığımız hesaplara göre müşteri adedinde pazar payımız yaklaşık yüzde 30. 2018 yılında 70 binin üzerinde farklı firmadan talep aldık, 30 binin üzerinde farklı firmayla işlem yaptık. Önümüzdeki yıllarda çok sayıda müşteriye destek verme hedefimiz artarak devam edecek. Kendi finansman kaynaklarımızı zenginleştirdikçe ulaşacağımız müşteri sayısı artacak. Şu anda 21 ilde, 33 farklı şube ile servis veriyoruz ve buradaki sayının artmasını, diğer illerdeki KOBİ'lere de yakın olmayı hedefliyoruz" dedi.

"KOBİLER NAKİT SIKIŞIKLIĞI YAŞAMAYACAK"

Krediyi mikro KOBİ segmentindeki müşterilerine faktoring hizmeti olarak aktaracaklarını ifade eden Kutluay, KOBİ'lerin nakit sıkışıklığı yaşamayacağına dikkat çekerek," Bu kredi, KOBİ'lerin ihtiyaçları olduğu sürece servisimizi doğru kaynaklarla onlara ulaştırmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

KOBİ'lerin özellikle yeni kuruldukları zaman kendi kredi tarihçelerini henüz oluşturamadıkları için bankalardan hizmet almalarının zorlaştığını belirten Kutluay, faktoringlerdeki avantajı ise şöyle sıraladı:

"KOBİ'ler kendi kredibiliteleriyle değil, çalıştıkları firmaların kredibiliteleriyle geliyorlar ve bizden faktoring hizmeti istiyorlar. Bu da bizim daha rahat ve güvenerek doğru değerlendirmelerle servis vermemizi sağlıyor. Bankaların çalışma sistemleri biraz daha farklı. Biz getirilen teminata ve iş yapılan şirkete daha çok bakıyoruz. Oluşan bir diğer avantaj da KOBİ'lerin bizlerle çalışarak bir kredibilite tarihçesi oluşturabilmeleri. Bu tarihçe ileride onların daha farklı finansal kaynaklara ulaşmalarını sağlayabiliyor. EBRD'nin verdiği destek aslında dolaylı olarak KOBİ'lere verilen bir destek oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Kendimizin aldığı destekten ziyade aktarabileceğimiz bir kaynak oldu. Türkiye'nin geleceğine de çok güzel bir inanç. Bu yıl için yatırımlarının ilk adımının bizimle olması büyük keyif veriyor. Bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini biliyoruz."

"2018 YILINDA EBRD'DEN TÜRKİYE'YE 1 MİLYAR EURO'LUK YATIRIM"

Sadece 2018 yılında Türkiye’ye 1 milyar Euro’dan fazla yatırım yaptıklarını belirten EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner, “KOBİ’ler, Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir ve ticaretin kısmen daraldığı bu ortamda her zamankinden daha fazla finansman ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Faktoring, KOBİ’ler için bankacılık hizmetlerine alternatif yararlı bir finansal araç. Uzun süredir birlikte çalıştığımız ve hızla büyüyen Tam Faktoring’i desteklemekten ve daha fazla finansman sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.