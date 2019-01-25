Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ocak () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri endişelerine karşın yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında durum şöyle:

- FTSE yüzde 0.91,

- DAX yüzde 0.11 ve

- CAC yüzde 0.46 yükseldi.