Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ocak () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri endişelerine karşın yükseldi. Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında...

Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ocak () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri endişelerine karşın yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında durum şöyle:
- FTSE yüzde 0.91,
- DAX yüzde 0.11 ve
- CAC yüzde 0.46 yükseldi.

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