Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ocak () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri endişelerine karşın yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında durum şöyle:
- FTSE yüzde 0.91,
- DAX yüzde 0.11 ve
- CAC yüzde 0.46 yükseldi.
Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesinde yükseldi
Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ocak () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri endişelerine karşın yükseldi. Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ocak () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri endişelerine karşın yükseldi.
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