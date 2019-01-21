Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Ocak () – Avrupa hisse senedi piyasaları Brexit endişlerinin devam etmesi etkisiyle açılış öncesi işlemlerde karışık seyrediyor.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresay May’in anlaşmasız bir Brexit’i kabul etmemenin imkansız olduğunu söylerken, sözcüsünün Avrupa Birliği (AB) anlaşmasının 50. Madde’sine dayanarak süreci uzatmanın da bir seçenek olmadığını duyurması piyasalarda endişe uyandırdı.

May’in anlaşmasının parlamentoda reddedilmesi üzerine, May’in İrlanda sınır maddesini AB ile yeniden görüşerek, yenilenmiş bir Brexit anlaşmasını parlamentoya sunacağı haberleri basında yer bulmuştu.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasaları erken işlemlerde karışık seyrediyor.

- CAC yüzde 0.27 düşerken,

- FTSE yüzde 0.09 arttı

- DAX bir değişim göstermedi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.13 değer kazanarak 1.13795 düzeyine, sterlin de yüzde 0.06 artışla 1.2872 düzeyine yükseldi.

