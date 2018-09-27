Avrupa Dayanışma Topluluğu: Konsey düzenlemeyi kabul etti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Eylül () – Avrupa Konseyi 27 Eylül tarihinde Avrupa Dayanışma Topluluğu (ESC) düzenlemelerini kabul etti.

Yapılan düzenleme ile gençlerin ESC bünyesinde, Avrupa çapında faydalı projelere gönüllü olmaları veya bu projelerde çalışmalarına yönelik yasal bir çerçeve oluşturuyor.

Yapılan düzenleme ile genç Avrupalılara, topluma fayda sağlayacak bir dizi faaliyete katılarak Avrupa'nın gelişmesine katkıda bulunma fırsatı sunuyor. ESC yeni düzenleme ile yasal bir çerçeve ve özel bir bütçeye sahip oldu.

ESC'nin Erasmus programı kadar başarılı olması bekleniyor.

Yeni düzenlemenin ana maddeleri ise şöyle sıralandı:

- ESC, 18 ile 30 yaş arasındaki Avrupa Birliği üyesi veya üye adayı olan ülkelerin vatandaşlarına ve Avrupa Atletizm Federasyonu ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyelerine açık olacak.

- Gönüllülük, staj, iş ve gençler tarafından yönetilen dayanışma projelerinin de dahil olduğu geniş çaplı bir aktivite listesi önerilecek.

- Kamusal ve özel kuruluşlara destek olunarak Avrupa’da uyum, dayanışma ve demokrasi kavramları güçlendirilecek.

- Düzenlemeler ağırlıklı olarak başarılı olmuş, Erasmus ve Youth in Action gibi uygulamalara dayanacak.

- Projenin 2018 ve 2020 yılları için bütçesi 375 milyon 600 bin euro olacak.