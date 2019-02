Avrupa'daki gurbetçiler Almanya'daki Gayrimenkul Fuarı'na akacak (2)

(Görüntü eklendi)

Gökhan Artan - Orhan Sencer - İdris Tiftikçi / Düsseldorf, 7 Şubat () - Türkiye’nin önde gelen 76 gayrimenkul firmasının yer alacağı Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı yarından itibaren Almanya’nın Düsseldorf kentinde ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Ziyaretçiler, 8-10 Şubat tarihleri arasında açık olacak fuarda sergilenecek projeler arasından ev, iş yeri ve dükkân seçeneklerini inceleyerek, fuara özel indirimler ve kampanyalardan da yararlanarak, en uygun koşullarda satın alabilecekler.

Demirören Medya Gazeteler Reklam Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, fuardan Düsseldorf Havalimanı’da çalışan polise kadar herkesin haberdar olduğunu, görüştükleri gurbetçilerin çok büyük ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

İstexpo Genel Müdürü İsmail Sezen de, fuara yalnızca Almanya’dan değil Hollanda, Fransa ve İngiltere’den de ziyaretçilerin geleceğini belirtti. Türk gayrimenkul sektörü yarından itibaren Almanya’ya çıkarma yapacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği, Lineadecor stratejik ortaklığı, Türk Hava Yolları resmi ulaşım sponsorluğunda, Messe Düsseldorf’ta yarından itibaren ziyaretçilere kapılarını açacak Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı için hazırlıklar tamamlandı.

“Üç ay gibi kısa bir sürede projemizi hayata geçirdik”

Fuar sayesinde sadece Almanya değil tüm Avrupa’da yaşayan Türklerin için çok avantajlı gayrimenkul alabilecekleri bir durum söz konusu olacağını dile getiren Demirören Medya Gazeteler Reklam Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, "Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımıza Türkiye’de gayrimenkul sahibi yapma fikri, Çok uzun süredir düşündüğümüz işti" dedi ve ekledi:

"Özellikle 2018’in ikinci yarısı itibariyle Türkiye’de gayrimenkul sektöründe bir durağanlık olması bize de bu fırsatı verdi. Projemizi hızlandırdık. Hangi bölgede yapacağımızı kimlere ulaşacağımızı kendi içimizde karar verdikten sonra buralara da gelip araştırma yaptıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a da gittik düşüncemizi aktardık. Kendisi de projeyi sağolsun hemen sahiplendi. Bizim logomuzun yanına bakanlığın logosunu da koyarak bir güven unsuru da oluşturdu. Sonra sektör temsilcileriyle konuyu konuştuk. Çatı kuruluşlar, üç dernek GYODER, INDER VE KONUTDER başkanlık seviyesinde destek verdiler. Şirketlerimiz de çok ciddi bir destek gösterince hemen üç ay gibi bir kısa sürede projemizi hayata geçirdik."

“Havalimanındaki polise kadar herkesin fuardan haberi var”

Katılımcı firmaların fuara özel indirimler yapacağını ifade eden Korkmaz, “76 gayrimenkul markasıyla buradayız." dedi ve şöyle devam etti:

"Neredeyse Türkiye’nin her coğrafyasından her markayı her gayrimenkul şirketini getirmeyi başardık. Sağolsunlar bizle beraber geldiler. İnşallah çok yoğun bir katılım olur. Sosyal medyamızdan internet sitemizden başvurulara baktığımız zaman yeterli sayılara ulaştığımızı görüyoruz. Çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Herkes için hayırlı olur inşallah. Her gelen katılımcı arkadaşımız gişedeki polis memurlarına fuar davetiyesi vermiş. Çok ciddi bir tanıtım faaliyeti yaptık. Sosyal medyadan ciddi tanıtımlarımız oldu. Biz burada yaşayan Türklere ulaştığımız düşünüyoruz. Üç gün boyunca burada olacaklarını düşünüyoruz. Fuara tatil için de almak isteyenler var. Bu konuda kurun çok ciddi avantajı var."

“Fuara ilgi çok büyük, İngiltere’den de fuara gelecekler var”

İstexpo Genel Müdürü İsmail Sezen de, “Hemen hemen bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Tanıtım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Fuarımızı yaparken bu bölgeden ziyaretçiyi hedeflemiştik ama ilgi bize gösteriyor ki Almanya’nın bütün şehirlerinden hatta Belçika’dan, Hollanda’dan Fransa’dan hatta İngiltere’den bile ziyaretçilerimizin olacağını gösteriyor” dedi ve ekledi:

"Üç gün boyunca gayrimenkul firmaları Avrupa’nın her yerinden gelen Türk vatandaşlarımıza projelirini sergileyecekler. Bu fuarın tanıtımdan ziyade satışa yönelik olmasını bekliyoruz. Kanal D’nin dizi oyuncuları, milli futbolcular Türkiye’den gelecek diğer vatandaşlarımıza 3 gün boyunca güzel zaman geçirebilecekleri bir ortam için çalıştık. Fuar merkezinin ulaşımı kolay olduğu için çok rahat buraya gelecekler. İlgi çok büyük olacak. Görüştüğümüz insanlar aileleriyle ziyaret edeceklerini belirttiler. Türkiye’den gelen yemek firmaları yemek ikram edecekler. Biraz vatan hasretini azaltmaya çalışıyoruz."

Gurbetçiler projeleri yakından inceleme fırsatı bulacak

Gayrimenkul sektörü temsilcileri yurtdışında yaşayan gurbetçilerle 8-10 Şubat tarihleri arasında fuarda buluşacak. Her bütçeye uygun emlak seçeneklerinin bulunacağı fuarda, sürpriz hediyeler ve ikramları da olacak.Fuara katılım göstermek isteyen ziyaretçiler www.evimturkiye.de adresinden ücretsiz kayıt yaptırabiliyor. Ziyaretçi kayıtlarında da büyük talep patlaması var.

Her bütçeye uygun proje var

Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na sektörün çatı dernekleri Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) yanı sıra Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul firmaları katılacak. 4 bin 900 metrekare fuar alanında 3 gün boyunca katılımcı markalar projelerini sunarak satış yapma, ödeme avantajlarını anlatma imkânı bulacak.

Fuara İstanbul’daki büyük firmaların yanı sıra Anadolu firmaları ve belediyeler de ilgi gösterdi.

Ünlü İsimler de Evim Türkiye Fuarı’nda olacak

Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na ünlü isimlerden de büyük ilgi gördü. Fuara Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Birol Güven, Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Wilma Elles, Mr. Jade, Şoray Uzun ve Hamit Altıntop’un yanı sıra birçok ünlü isim katılacak. Ziyaretçiler ünlü isimleri de fuarda görme şansı yakalayacak.

Gurbetçilerle projelerini buluşturacak firmalar

Ziyaretçiler fuara özel indirimler ve kampanyalar ile bütçelerine uygun emlak sahibi olabilecek.

MESA; İstanbul’daki projeleri MESA Orman, MESA Çubuklu 28, MESA Koz, MESA Cadde, Yeşilyaka Koru, Yeşilyaka Su ve MESA Gökada; Bodrum’da yer alan MESA Bodrum Demirbükü; Ankara’da ise PARK Mozaik projeleri ile fuara gelenlere özel ödeme koşullarıyla projelerini tanıtacak.

Fuarda Sur Yapı, Türkiye’den ev sahibi olmak isteyen Avrupa’daki vatandaşları İstanbul ve Antalya’daki 15 projesiyle tanıştıracak.

Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında, Emlak Konut GYO güvencesiyle, İstanbul Boğazı’nın girişinde hayata geçirilen Büyükyalı, ‘Evim Türkiye’ Fuarına TL fırsatı ile hazırlandı.

İhlas Yapı’nın Bizim Evler 7, Bizim Evler 8, Bizim Evler Güzelce ve Marmara Evleri 4 ziyaretçilere tanıtılacak.

Hasanoğlu Şirketler Grubu ise fuarda 2019 yılında hayata geçireceği dört yeni projesini tanıtacak. Grubun fuar boyunca geçerli olacak kampanyası kapsamında yüzde 5 indirimli fiyatlar ve ödeme kolaylıkları sunulacak.

Kar Yapı, fuara ‘Edonia Garden’ projesiyle yer alacak.İnsay Yapı ‘Ondörtüç Pendik’ projesini gurbetçilerin beğenisine sunacak.

Projeyi özel yeni yıl kampanyasıyla satacak olan İnsay Yapı, 1+1 daireleri 285 bin liradan başlayan fiyatlarla sunacak.

Fenix Yapı da Antalya’da Falezler üstündeki deniz manzaralı proje konsepti olan Fenix Royal’i ziyaretçilerle buluşturacak. (Fotoğraflı)

