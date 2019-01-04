Avrupa borsaları ABD-Çin ticaret anlaşması beklentileriyle yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ocak () – Avrupa borsaları, ABD ve Çin'in önümüzdeki hafta yeniden başlayacak görüşmelerinden bir anlaşma çıkacağı beklentileriyle yükseldi.

Yatırım teşvikleri, ABD ve Çin yetkilileri arasında gelecek hafta gerçekleşecek olan ticari görüşmeler sonucunda olası bir ticaret anlaşmasına varılması beklentileriyle yükselen piyasalarda, aynı zamanda Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılması ihtimaliyle Brexit de gündemdeydi.

Almanya’da, yüzde 1.04 artan Bayer’in öncülüğünde DAX yüzde 0.99, Euro Stoxx 50 yüzde 0.81 yükseldi.

Fransa’da CAC40 yüzde 0.75 artarken, imalat ve madencilik sektörlerindeki gelişmelerle Birleşik Krallık’ta FTSE100 yüzde 0.80 yükseldi.

Euro TSİ 11:20’de dolar karşısında yüzde 0.09 artışla 1,1409 dolardan işlem görürken, sterlin karşısında ise TSİ yüzde 0.10 düşerek 0,9010 sterlinden işlem gördü.