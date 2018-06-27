"Avrupa bankacılık sektöründe konsolidasyon bekliyorum"

İstanbul, 27 Haziran () - Goldman Sachs'ın Avrupa Operasyonları Başkanı Richard Gnodde, Avrupa'nın bankacılık sektöründe konsolidasyon beklediğini söyledi.

Gnodde Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Eğer Avrupa bankacılık sektöründe gelecek 2-3 yıl içinde gerçek satın almalar yaşanır ise sürpriz olmaz" diye konuştu.

Avrupa'da bankacılık ve sermaye piyasalarında birlik sağlanması için yürütülen çalışmalara da işaret eden Gnodde, bu çalışmaların sonuçlanamamasını ise konsolidasyonu frenleyen bir unsur olarak gösterdi.