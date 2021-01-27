Avrasya Tüneli’ne Zam Geliyor: Tek Yön Gidiş Ücreti Ne Kadar Olacak?

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde, yıl başlarında gelen kur farkı zamları Şubat ayında uygulanıyor. Avrasya Tüneli’nde de, işletmeci şirket ve devlet arasında yapılan sözleşme kapsamında Şubat ayında geçiş ücreti artırılacak. 2021 Şubat ayı Avrasya Tüneli geçiş ücreti üzerinde, şirket bir süredir çalışmasını sürdürüyordu. Geçiş ücretlerinde, 2021 yılı için yüzde 26’lık bir artış yapılmasına karar verildi.

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti ne kadar olacak?

Yüzde 26’lık zamla birlikte, Avrasya Tüneli’nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 36 TL’den 46 TL’ye çıkacak. Bununla birlikte minibüs geçiş ücretleri 54 liradan 70 liraya çıktı. Avrasya Tüneli’nde zamlı geçiş tarifesi 1 Şubat 2021 ile 31 Ocak 2022 yılları araında geçerli olacak. Avrasya Tüneli’nde gidiş geliş kullanım toplamda 92 TL olacak. Yani her gün tüneli kullanan bir kişi, aylık 2800 liraya yakın ödeyecek.