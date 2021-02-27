AVM'lerde "Pazar günü" tartışması: İstihdam kaybına yol açar! 

Türkiye'de küçük işletmeler, esnaf ve sanatkârlar alışveriş merkezlerinin bundan sonraki süreçte Pazar günleri kapalı tutulmasını istiyor. Milliyet'te yer alan habere göre, perakende ticaretin düzenlenmesine dair mevzuatın yakın zamanda TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) sunulacağı tahmin ediliyor.

"Avrupa ülkelerinde AVM'ler Pazar günleri kapalı"

TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Başkanı Palandöken, konuya ilişkin açıklamada bulundu. TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) sunulacak olan yeni yasa tasarısında küçük işletmeler, esnaf ve sanatkârların korunması amacıyla çeşitli düzenlemelere gidilmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa ülkelerinde genel olarak zincir mağazalar ile alışveriş merkezlerinin Cumartesi günleri öğleden sonra kapandığını ve Pazartesi günlerine kadar da kapalı tutulduklarını aktaran Palandöken, Türkiye'de de bu modelin hayata geçirilmesini önerdi.

"Küçük işletmeler bu şekilde hayatta kalamaz"

Palandöken, küçük işletmelerin mevcut koşullarda hayatta kalamayacağını belirterek, alışveriş merkezlerinin yanı sıra zincir mağazaların da Pazar günleri kapalı tutulmasını önerdi.

"KOBİ'ler de istiyor"

Yasa taslağı için herkesin fikirlerini beyan ettiğini aktaran Palandöken, söz konusu yasa taslağının önümüzdeki hafta TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gönderilebileceğini söyledi. Palandöken, Türkiye'de şu anda 2 milyon 250 bin tane iş yerinin bulunduğunu belirterek, KOBİ'lerin de bu yönde karar verilmesini istediklerini dile getirdi.

Herkesin zincir mağazalar ile alışveriş merkezlerinden rahatsız olduğunu belirten Palandöken, tüm zincirler tarafından her şeyin satıldığını söyledi. Palandöken, her şeyin herkes tarafından satılmaması gerektiğini kaydederek, bunun haksız rekabete yol açtığını dile getirdi. Koronavirüs sürecinde vatandaşların Pazar günleri alışveriş merkezlerinin kapalı olmasına alıştıklarını belirten Palandöken, en azından bu şekilde alışveriş merkezlerinde çalışan insanların da dinlenebileceğini söyledi.

"Yüzde 40 oranında kayıp var"

AYD (Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği) Başkanı Altaş, alışveriş merkezlerinin Pazar günleri kapalı tutulmasının yanlış bir karar olacağını söyledi. Bu kararın alışveriş merkezlerinin kapısına kilit vurulması anlamına geleceğini belirten Altaş, hafta sonu yasakları sebebiyle söz konusu alışveriş merkezlerinin yüzde 40 oranında kayıp yaşadığını ifade etti.

"Bu şekilde toparlayamazlar”

Altaş, koronavirüsten sonra da kapalı tutulmaları durumunda alışveriş merkezlerinin hiç toparlayamayacağını belirterek, Avrupa'da senelerdir bunun uygulandığını ancak yatırımcıların bu doğrultuda yatırım gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'de ise yatırımların mevcut sisteme göre gerçekleştirildiğini ifade eden Altaş, yatırımcıların da bu şekilde zorlanacağını kaydetti.

"İstihdam kaybı yaşanır"

Altaş, alışveriş merkezlerinin Pazar günleri kapalı tutulması durumunda istihdam kaybının yaşanacağını çünkü herkesin personel azaltma yöntemine başvuracağını ekledi.