ATO Başkanı: ‘Faiz, Kabul Edilebilir Rakamın Üstüne Çıktı!’

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, faizdeki artışla ilgili olarak yaptığı yorumda, bu oranın “kabul edilebilir düzeyin üstünde” olduğunu söyledi.

ATO Başkanı: ‘Faiz, Kabul Edilebilir Rakamın Üstüne Çıktı!’

Ankara Ticaret Odası (ATO) başkanı Gürsel Baran, Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleri ile bir araya geldi. ATO Başkanı, etkinlikte faizlerin kabul edilebilir seviyenin çok üzerinde olduğunu söylerken, kurdaki hareketlilik nedeniyle birçok işletmenin zararının yüksek seviyede olduğunu belirtti. Dünya gazetesinin haberine göre Baran, birçok sektörde durumun iyi olmasına karşı düğün salonları, servisler, seyahat acenteleri ve restoranlar gibi işletmelerin durumunun iyi olmadığını söyledi. Baran ayrıca koronavirüs döneminde konut, mobilya ve züccaciye gibi ürün gruplarına talebin de ciddi artış gösterdiğini ifde etti.

Türkiye Avrupa’nın üretim merkezi olabilir

Türkiye’nin yaşanan bu krizden ders çıkararak, katma değerli üretim ve markalaşma gibi konuları dikkate alarak Avrupa’nın üretim merkezi olabileceğini belirtti ve gelişmelerin pozitif yansımaları da olabileceğini aktardı. Sadece rokfor peynirinin 1,5 milyar dolarlık bir hacim yarattığını ifade eden ATO Başkanı, Kars kaşarına göre rokfor peynirinin çok daha kalitesiz olduğunu söyledi. Doların 8,5 seviyesinden 7’lere gerilemesinin önemli olduğunu belirten Baran, “İthalat  yapan 8.5 liradan aldığı ürünü 7 liraya satmak zorunda kaldı. Yani çok abartılı kâr edilebildiği gibi zarar da edilebiliyor” dedi.

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