ATO Başkanı: ‘Faiz, Kabul Edilebilir Rakamın Üstüne Çıktı!’

Türkiye Avrupa’nın üretim merkezi olabilir
Türkiye’nin yaşanan bu krizden ders çıkararak, katma değerli üretim ve markalaşma gibi konuları dikkate alarak Avrupa’nın üretim merkezi olabileceğini belirtti ve gelişmelerin pozitif yansımaları da olabileceğini aktardı. Sadece rokfor peynirinin 1,5 milyar dolarlık bir hacim yarattığını ifade eden ATO Başkanı, Kars kaşarına göre rokfor peynirinin çok daha kalitesiz olduğunu söyledi. Doların 8,5 seviyesinden 7’lere gerilemesinin önemli olduğunu belirten Baran, “İthalat yapan 8.5 liradan aldığı ürünü 7 liraya satmak zorunda kaldı. Yani çok abartılı kâr edilebildiği gibi zarar da edilebiliyor” dedi.