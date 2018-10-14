ATAMALAR – Funda Çetinalp Radisson Blue Hotel Rezervasyon Müdürü oldu

İstanbul, 14 Ekim () – Türkiye genelinde, çeşitli sektörlerden, çeşitli büyüklükte şirketler, üst yönetimlerindeki çeşitli pozisyonlara atamalar gerçekleştirdi.

Radisson Blu Hotel Kayseri’ye, Rezervasyon Müdürü olarak Funda Çetinalp atandı. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Çetinalp, şunları söyledi:

“Otelimiz, işe başladığım 2014 yılında açıldı. 2018 yılının yaz ayında beklenilen talebin üzerinde hedeflerimize ulaştık. Merkezde bulunmamız büyük avantaj sağlarken, 5 yıldız kalitesini tam anlamıyla gerçekleştirmemiz tercih sebebi olmaktadır. Özellikle, Kapadokya’ya bir saatlik mesafede olmamız, yabancı misafirlerimizin konfor ve kalite arayışında ilk adres olmamızı sağlamaktadır. Yoğun konaklama taleplerine her zaman için olumlu yanıt verebilmekteyiz. Bunun yanı sıra, misafirlerimize transfer hizmeti de sunmaktayız ve kayak sezonu için hazırız.” (Fotoğraflı)