Asya piyasaları yavaşlayan ekonomik büyüme etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ocak () - Asya hisse senedi piyasaları, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve büyük firmaların üst düzey yöneticilerinin küresel ekonomik yavaşlama uyarıları etkisiyle düştü.

Çin'in ekonomik büyümesi, 2018 yılında, 1990 yılında bu yana en düşük düzey olan, yüzde 6.6'ya çekildi.

Yatırımcıların, ABD'nin, Kanada’dan Huawei’nin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou’nun iadesini talep etmesi beklenirken, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin sonlanması ertesine dair endişeleri sürüyor.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında durum şöyle;

- The Shanghai Composite yüzde 1.18

- Shenzhen Composite yüzde 1.17

- Hang Seng yüzde 1.07

- Kospi Composite yüzde 0.32

- Nikkei yüzde 0.47 ve

- S&P yüzde 0.54 düştü.

Dolar, Japon yenine karşı yüzde 0.27 değer kaybederken, Çin yuanına karşı 0.24 değer kazandı.