Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ocak () – ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmelerinin bir gün uzaltılmasının yarattığı iyimserlik etkisiyle Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.
Asya hisse senedi piyasalarıda;
- Nikkei yüzde 1.22,
- Shanghai Composite yüzde 1.68,
- Shenzen Composite yüzde 1.83,
- Hang Seng yüzde 2.50,
- Kospi yüzde 1.78 ve
- S&P yüzde 0.91 arttı.
Asya piyasaları ticaret görüşmelerinin uzamasıyla yükselişe devam etti
Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ocak () – ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmelerinin bir gün uzaltılmasının yarattığı iyimserlik etkisiyle Asya hisse senedi piyasaları yükseldi. Asya hisse senedi piyasalarıda; - Nikkei yüzde 1.22, - Shanghai...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ocak () – ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmelerinin bir gün uzaltılmasının yarattığı iyimserlik etkisiyle Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.
YORUM EKLE