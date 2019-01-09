Asya piyasaları ticaret görüşmelerinin uzamasıyla yükselişe devam etti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ocak () – ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmelerinin bir gün uzaltılmasının yarattığı iyimserlik etkisiyle Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.

Asya hisse senedi piyasalarıda;

- Nikkei yüzde 1.22,

- Shanghai Composite yüzde 1.68,

- Shenzen Composite yüzde 1.83,

- Hang Seng yüzde 2.50,

- Kospi yüzde 1.78 ve

- S&P yüzde 0.91 arttı.