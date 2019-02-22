Asya piyasaları ticaret görüşmeleri etkisiyle karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Şubat () – Asya hisse senedi piyasaları, yatırımcılar ABD ve Çin arasıdanki ticaret görüşmelerinden gelecek haberleri beklerken karışık seyirde.

Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

- Shenzen Composite yüzde 2.36,

- Shanghai Composite yüzde 1.19,

- Hang Seng yüzde 0.24 ve

- Kospi Composite yüzde 0.08 artarken,

- Nikkei yüzde 0.21 ve

- S&P yüzde 0.07 düştü.