Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Şubat () – Asya hisse senedi piyasaları, yatırımcılar ABD ve Çin arasıdanki ticaret görüşmelerinden gelecek haberleri beklerken karışık seyirde.
Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
- Shenzen Composite yüzde 2.36,
- Shanghai Composite yüzde 1.19,
- Hang Seng yüzde 0.24 ve
- Kospi Composite yüzde 0.08 artarken,
- Nikkei yüzde 0.21 ve
- S&P yüzde 0.07 düştü.
Asya piyasaları ticaret görüşmeleri etkisiyle karışık
Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Şubat () – Asya hisse senedi piyasaları, yatırımcılar ABD ve Çin arasıdanki ticaret görüşmelerinden gelecek haberleri beklerken karışık seyirde. Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle; - Shenzen...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Şubat () – Asya hisse senedi piyasaları, yatırımcılar ABD ve Çin arasıdanki ticaret görüşmelerinden gelecek haberleri beklerken karışık seyirde.
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