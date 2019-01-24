Asya piyasaları ticaret belirsizliklerine rağmen yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ocak () – Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine ve küresel ekonomik görünümün yatırımcıları endişelendirmesine rağmen çoğunlukla yükseldi.

Çin hisse senedi piyasaları Pekin ve Washintgon arasındaki görüşmeleri beklerken, Kuzey Kore Lideri Kim Joung-un’un ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek istediğini duyurması piyasaları hareketlendirdi.

Gelişmelerin etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında;

- Shanghai Composite yüzde 0.47,

- Shenzen Composite yüzde 0.71,

- Hang Seng yüzde 0.26,

- Kospi Composite yüzde 0.71 ve

- S&P yüzde 0.38 yükselirken,

- Nikkei yüzde 0.09 düştü.

