Asya piyasaları Japonya’dan gelen açıklama etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ocak () – Asya hisse senedi piyasaları, Japonya Merkez Bankası’nın para politikasını değiştirmeyerek faiz oranlarını aynı tutacağını açıklamasıyla yükseldi. Asya hisse senedi piyasalarında genel durum...

Asya piyasaları Japonya’dan gelen açıklama etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ocak () – Asya hisse senedi piyasaları, Japonya Merkez Bankası’nın para politikasını değiştirmeyerek faiz oranlarını aynı tutacağını açıklamasıyla yükseldi.
Asya hisse senedi piyasalarında genel durum şöyle;
- Nikkei yüzde 0.92,
- Shanghai Composite yüzde 0.11,
- Shenzen Composite yüzde 0.017,
- Hang Seng yüzde 0.31,
- Kospi Composite yüzde 0.39 artarken,
- S&P yüzde 0.04 düştü.
 

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