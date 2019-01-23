Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ocak () – Asya hisse senedi piyasaları, Japonya Merkez Bankası’nın para politikasını değiştirmeyerek faiz oranlarını aynı tutacağını açıklamasıyla yükseldi.
Asya hisse senedi piyasalarında genel durum şöyle;
- Nikkei yüzde 0.92,
- Shanghai Composite yüzde 0.11,
- Shenzen Composite yüzde 0.017,
- Hang Seng yüzde 0.31,
- Kospi Composite yüzde 0.39 artarken,
- S&P yüzde 0.04 düştü.
Asya piyasaları Japonya’dan gelen açıklama etkisiyle yükseldi
Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ocak () – Asya hisse senedi piyasaları, Japonya Merkez Bankası’nın para politikasını değiştirmeyerek faiz oranlarını aynı tutacağını açıklamasıyla yükseldi. Asya hisse senedi piyasalarında genel durum...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ocak () – Asya hisse senedi piyasaları, Japonya Merkez Bankası’nın para politikasını değiştirmeyerek faiz oranlarını aynı tutacağını açıklamasıyla yükseldi.
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