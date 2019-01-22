Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ocak () - Asya hisse senedi piyasaları, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 2019 yılında ekonomik büyümenin küresel ölçekte hız kaybedeceği uyarısı sonrasında, Japonya hariç, düştü.
Asya hisse senedi piyasalarında durum şöyle;
- Nikkei yüzde 0.26 artarken,
- Shanghai Composite yüzde 0.66,
- Shenzen Composite yüzde 0.87,
- Hang Seng yüzde 0.75,
- Kospi Composite yüzde 0.58 ve
- S&P yüzde 0.42 düştü.
Asya piyasaları IMF öngörüsü sonrası düştü
Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ocak () - Asya hisse senedi piyasaları, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 2019 yılında ekonomik büyümenin küresel ölçekte hız kaybedeceği uyarısı sonrasında, Japonya hariç, düştü. Asya hisse senedi piyasalarında...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ocak () - Asya hisse senedi piyasaları, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 2019 yılında ekonomik büyümenin küresel ölçekte hız kaybedeceği uyarısı sonrasında, Japonya hariç, düştü.
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