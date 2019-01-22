Asya piyasaları IMF öngörüsü sonrası düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ocak () - Asya hisse senedi piyasaları, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 2019 yılında ekonomik büyümenin küresel ölçekte hız kaybedeceği uyarısı sonrasında, Japonya hariç, düştü. Asya hisse senedi piyasalarında...

Asya piyasaları IMF öngörüsü sonrası düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ocak () - Asya hisse senedi piyasaları, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 2019 yılında ekonomik büyümenin küresel ölçekte hız kaybedeceği uyarısı sonrasında, Japonya hariç, düştü.
Asya hisse senedi piyasalarında durum şöyle;
- Nikkei yüzde 0.26 artarken,
- Shanghai Composite yüzde 0.66,
- Shenzen Composite yüzde 0.87,
- Hang Seng yüzde 0.75,
- Kospi Composite yüzde 0.58 ve 
- S&P yüzde 0.42 düştü.

YORUM EKLE
Gönder