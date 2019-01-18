Asya piyasaları gümrük vergilerinin kaldırılacağı söylentileriyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Ocak () – Asya’da hisse senedi piyasaları, ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılacağı söylentileri etkisiyle yükseldi.

Asya hisse senedi piyasalarında durum şöyle;

- Shanghai Composite yüzde 0.79,

Shenzen Composite yüzde 0.63,

- Hanf Seng yüzde 1.04,

- Nikkei yüzde 0.88,

- Kospi Composite yüzde 0.61 ve

- S&P yüzde 0.10 arttı.

Dolar, Japon yeni karşısında yüzde 0.10 kazanımla 109 bin 3450 değerine yükseldi.

