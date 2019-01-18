Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Ocak () – Asya’da hisse senedi piyasaları, ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılacağı söylentileri etkisiyle yükseldi.
Asya hisse senedi piyasalarında durum şöyle;
- Shanghai Composite yüzde 0.79,
Shenzen Composite yüzde 0.63,
- Hanf Seng yüzde 1.04,
- Nikkei yüzde 0.88,
- Kospi Composite yüzde 0.61 ve
- S&P yüzde 0.10 arttı.
Dolar, Japon yeni karşısında yüzde 0.10 kazanımla 109 bin 3450 değerine yükseldi.
Asya piyasaları gümrük vergilerinin kaldırılacağı söylentileriyle yükseldi
Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Ocak () – Asya’da hisse senedi piyasaları, ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılacağı söylentileri etkisiyle yükseldi. Asya hisse senedi piyasalarında durum şöyle; - Shanghai Composite...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Ocak () – Asya’da hisse senedi piyasaları, ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılacağı söylentileri etkisiyle yükseldi.
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