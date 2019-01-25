Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ocak () – Asya hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri konusundaki belirsizliklere karşın yükseldi.
Asya hisse senedi piyasalarında kapanış değerleri şöyle;
- Nikkei yüzde 0.97,
- Shanghai Composite yüzde 0.39,
- Hang Seng yüzde 1.65,
- Kospi Composite yüzde 1.52 ve
- S&P yüzde 0.68 yükseldi.
Asya piyasaları artışla kapandı
Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ocak () – Asya hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri konusundaki belirsizliklere karşın yükseldi. Asya hisse senedi piyasalarında kapanış...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ocak () – Asya hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri konusundaki belirsizliklere karşın yükseldi.
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