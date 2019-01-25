Asya piyasaları artışla kapandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ocak () – Asya hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri konusundaki belirsizliklere karşın yükseldi.

Asya hisse senedi piyasalarında kapanış değerleri şöyle;

- Nikkei yüzde 0.97,

- Shanghai Composite yüzde 0.39,

- Hang Seng yüzde 1.65,

- Kospi Composite yüzde 1.52 ve

- S&P yüzde 0.68 yükseldi.