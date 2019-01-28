Asya piyasaları ABD – Çin görüşmeleri öncesinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Ocak () – Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmeleri öncesinde, Dünya Ticaret Örgütü’nün ABD’nin Çin ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergilerini inceleyeceği haberleri etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle;

-Nikkei ve Hang Seng yüzde 0.49 düşerken,

- Shanghai Composite yüzde 0.34

- Shenzhen Composite yüzde 0.55 ve

- Kospi Composite yüzde 0.07 yükseldi.