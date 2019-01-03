Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ocak () – Asya’da hisse senedi piyasaları, Apple CEO’su Tim Cook’un Çin ekonomisindeki zayıflık ve satışlardaki düşüşlere bağlı olarak ilk çeyrek için ciro beklentisini düşürmesiyle, düşüşle kapandı.
Asya hisse senedi piyasalarında kapanış dezeyleri şöyle;
- Güney Kore’de Kospi yüzde 0.81,
- Çin’de Shanghai yüzde 0.04,
- Shenzen yüzde 0.58 ve
- Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0.26 düştü.
Asya hisse senedi piyasları günü düşüşle tamamladı
Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ocak () – Asya’da hisse senedi piyasaları, Apple CEO’su Tim Cook’un Çin ekonomisindeki zayıflık ve satışlardaki düşüşlere bağlı olarak ilk çeyrek için ciro beklentisini düşürmesiyle, düşüşle kapandı. Asya...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ocak () – Asya’da hisse senedi piyasaları, Apple CEO’su Tim Cook’un Çin ekonomisindeki zayıflık ve satışlardaki düşüşlere bağlı olarak ilk çeyrek için ciro beklentisini düşürmesiyle, düşüşle kapandı.
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