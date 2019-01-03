Asya hisse senedi piyasları günü düşüşle tamamladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ocak () – Asya’da hisse senedi piyasaları, Apple CEO’su Tim Cook’un Çin ekonomisindeki zayıflık ve satışlardaki düşüşlere bağlı olarak ilk çeyrek için ciro beklentisini düşürmesiyle, düşüşle kapandı.

Asya hisse senedi piyasalarında kapanış dezeyleri şöyle;

- Güney Kore’de Kospi yüzde 0.81,

- Çin’de Shanghai yüzde 0.04,

- Shenzen yüzde 0.58 ve

- Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0.26 düştü.