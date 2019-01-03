Asya hisse senedi piyasları günü düşüşle tamamladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ocak () – Asya’da hisse senedi piyasaları, Apple CEO’su Tim Cook’un Çin ekonomisindeki zayıflık ve satışlardaki düşüşlere bağlı olarak ilk çeyrek için ciro  beklentisini düşürmesiyle, düşüşle kapandı. Asya...

Asya hisse senedi piyasları günü düşüşle tamamladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ocak () – Asya’da hisse senedi piyasaları, Apple CEO’su Tim Cook’un Çin ekonomisindeki zayıflık ve satışlardaki düşüşlere bağlı olarak ilk çeyrek için ciro  beklentisini düşürmesiyle, düşüşle kapandı.
Asya hisse senedi piyasalarında kapanış dezeyleri şöyle;
- Güney Kore’de Kospi yüzde 0.81,
- Çin’de Shanghai yüzde 0.04,
- Shenzen yüzde 0.58 ve
- Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0.26 düştü.

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